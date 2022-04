Fala de petista e reação de pedetista enquanto cata feijão: entenda mal-estar na aliança no Ceará

A aliança entre PT e PDT no Ceará vive dias de estremecimento, por causa da indicação de nome que deve representar o bloco governista na corrida para a sucessão do Palácio da Abolição em outubro. Membros da base aliada divergirem sobre qual nome deve representar o grupo político nas eleições.

O PDT apresenta como possíveis candidatos governistas à sucessão estadual no Ceará Evandro Leitão (presidente da Assembleia Legislativa), Izolda Cela (governadora), Mauro Filho (deputado federal e ex-secretário da Fazenda) e Roberto Cláudio (ex-prefeito de Fortaleza). A definição sobre o assunto deve ficar para o período das convenções partidárias, entre julho e agosto.

Mesmo com outros nomes em jogo, Izolda e RC lideram a discussão em torno da futura pré-candidatura entre pedetistas e integrantes de siglas aliadas, com declarações públicas de apoio se intensificando nos últimos meses. Antes de sair do cargo, Camilo recebeu aval do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conduzir da forma como preferir processo político da sua sucessão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

PT incomodado

O recente mal-estar começou com entrevista do federal José Guimarães (PT) ao jornal Valor Econômico. Líder da maioria do PT cearense, o parlamentar declarou que a depender do nome escolhido pelos pedetistas o PT pode "discutir candidatura própria" e lançar um nome à sucessão estadual. O petista já havia demonstrado preferência pelo nome da governadora Izolda Cela (PDT) para disputar a reeleição. Se a opção for outra, o PT pode não endossar.

"A depender desse nome e do caminho que o PDT escolher, evidentemente que o PT pode até discutir candidatura própria. Não vai manter uma aliança a ferro e fogo. O PT não vai para qualquer aventura", afirmou na entrevista. Guimarães disse que não estava vetando ninguém, mas, questionado se aceita Roberto Cláudio (PDT0 como candidato, ele respondeu: "O caminho do PT está definido. Estou na tese da aliança. Mas se o PDT tomar outro caminho lá na frente, o PT pode tomar outro também. A aliança pode ser quebrada? Pode". Ele defendeu uma candidatura "que seja a cara do Camilo" e reforçou a preferência. "Que seja a síntese do seu governo, que ele deixa com 78% de aprovação. Não pode ser qualquer nome. Entre os que estão postos, o da governadora é o que melhor expressa isso".

Ele também cobrou a posição de vice-governador na chapa. "Quem quer ganhar a eleição no Ceará tem de acolher muito bem o PT. Se não, a coisa pode complicar. Por isso, o PT precisa estar na vice. A nossa chapa tem que ser anti-Bolsonaro, não pode ser meio termo".

A preferência por Izolda. já havia sido manifestada por Guimarães ao O POVO na posse da governadora. "Ela é a favorita, sim, vou dizer isso aqui pela primeira vez, porque vai assumir o governo, e é a tese natural, afirmou o parlamentar em entrevista ao jornalista Carlos Holanda. Além de vice-líder da minoria na Câmara dos Deputados, José Guimarães é o principal líder do PT no Ceará.

Sobre o assunto "Conversa boa, descontraída", diz Izolda sobre encontro com Luizianne

Camilo elogia Izolda por encontro com Luizianne: "Uma mulher de diálogo. Tem meu estilo"

Roberto Cláudio inviabiliza aliança PT-PDT no Ceará, diz Elmano de Freitas

Cid diz ver com "naturalidade" apoio de Sarto a RC, mas faz ponderações sobre escolha final

Liderança do Camilo será importante para definir candidatura a Governo do Ceará, diz Cid

Camilo "pode estar convivendo com inimigos e traiçoeiros", diz líder petista no Ceará

Resposta de pedetista

Neste domingo, 11, o vereador de Fortaleza, Adail Júnior protagonizou a maior reação pedetista em defesa do nome de Roberto Cláudio como futuro candidato do partido. O parlamentar chama Izolda de "petista", por causa da fala de Guimarães, como uma forma de minimizar sua possível candidatura pelo partido e critica uma possível "subordinação" do PDT ao PT.

"Eu fico desconfiado, muito preocupado com essa imposição. Porque eu, pedetista, eu, vereador Adail Júnior, já tenho uma desconfiança muito grande do sangue que corre na nossa governadora Izolda Cela. E agora o Guimarães com essa declaração significa dizer o que para mim? Que ela é petista. Segundo o Guimarães. Aceita ela, por que aceita ela?", afirmou o vereador. Ele reforça: "Com essa declaração do Guimarães, nas entrelinhas, significa dizer que a Izolda Cela continua petista".

"Roberto já está passando por uma prova de fogo que ele não merece. Nós pedetistas estamos fazendo isso com Roberto Cláudio. Mas enfim"



eu não consigo bater continência para pt

eu só tenho um candidato: RC





No domingo, 11, ele gravou um segundo vídeo, enquanto debulha feijão, e lembra a eleição de 2012 em Fortaleza. "Lembrando o que aconteceu em 2012, quando era a vez do PT de indicar o candidato a prefeito de Fortaleza, ele disse o quê? Disse 'quem indica somos nós, não tem interferência não', e botaram o Elmano (Freitas, hoje deputado estadual). E eles tinham razão, tinha que ser quem eles queriam mesmo. Só que agora estamos em lados opostos nisso, agora nós pedetistas que temos que colocar quem a gente quer ali, tem negócio de ouvir o PT não", disse Adail.

Comentário de Izolda

A governadora do Ceará comentou a declaração, nesta segunda-feira, 11, durante lançamento Projeto de Universalização da Regularização Fundiária no Ceará. "Acho que cada um responde pelas suas visões e pelas suas palavras", disse a governadora, durante lançamento Projeto de Universalização da Regularização Fundiária no Ceará, ao ser questionada pelo O POVO. A gestora defendeu ainda a manutenção da aliança com os petistas no Estado que, segundo ela, tem sido "importante para o projeto que nós acreditamos para o qual nós nos dedicamos" ao longo dos últimos anos.

Tags