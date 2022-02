"Conversa boa, descontraída", diz Izolda sobre encontro com Luizianne

Prestes a assumir o governo estadual, em caso da desincompatibilização do governador Camilo Santana (PT) para a disputa do Senado Federal, a vice-governadora disse também ter tratado da questão com Luizianne

A vice-governadora Izolda Cela (PDT) comentou, nesta terça-feira, 22, sobre seu diálogo com a ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins (PT). Segundo a pedetista, a conversa entre ambas, realizado na sede da vice-governadoria, em frente ao Palácio da Abolição, nesta segunda-feira, 21, foi conduzido de forma "descontraída" e no sentido de ampliar os canais de comunicação para a aliança entre PT-PDT.



"É sempre muito importante o diálogo e os canais de comunicação. A Luizianne é uma deputada federal do PT que integra a base do governo, é um governo a qual ela pertence como base, o governador é do PT. Uma conversa boa, descontraída, sem nenhuma expectativa de fazer definições, porque isso tem seu devido lugar”, disse Izolda.



Prestes a assumir o governo estadual, em caso da desincompatibilização do governador Camilo Santana (PT) para a disputa do Senado Federal, a vice-governadora disse também ter tratado da questão com Luizianne. “Eu acho que mais um tema que diz respeito aos parlamentares e para uma pessoa como ela que é uma liderança”.



Segundo reportagem do jornalista Érico Firmo, o debate eleitoral esteve no ramo de diálogo durante o encontro. Luizianne teria manifestado os incômodos e as resistências para manter a aliança com o PDT, e a vice-governadora destacou a importância de que o projeto esteja acima disso, em nome de derrotar o bolsonarismo no Ceará.



O encontro entre as lideranças reforça o discurso de Camilo realizado na inauguração da nova sede da Escola de Ensino Médio (EEM) Deputado Manoel Rodrigues, na última sexta-feira, 18. Em pronunciamento, o petista projetou que a vice-governadora terá plenas condições de conduzir o projeto do grupo governista e seu amplo arco de alianças no Estado, com sua provável desincompatibilização até abril.



