Cid diz ver com "naturalidade" apoio de Sarto a RC, mas faz ponderações sobre escolha final

O senador Cid Gomes (PDT) avaliou como natural o gesto do prefeito José Sarto (PDT) de apoiar o nome Roberto Cláudio como futuro candidato do partido para disputar o Governo do Ceará nas eleições de outubro. Durante participação no 1º Encontro do PSD, no Auditório Murilo Aguiar, na Assembleia Legislativa do Ceará, o parlamentar disse que o prefeito manifestou gratidão ao seu antecessor, mas que o resultado final dependerá da avaliação do cenário político e da possibilidade de alianças.

"Eu vejo com muita naturalidade. Nisso, na política, a gente tem relações pessoais, simpatias por pessoas, mas no fundo e no final das contas o que deve decidir é um entendimento a partir da avaliação política, do cenário, do quadro, e possibilidade de alianças. O Sarto foi apoiado pelo Roberto Cláudio, começou a campanha apresentada pelo Roberto Cláudio, e nada mais natural pra mim do que ele demonstrar uma gratidão a ele", disse Cid.



Nesta semana, dois pré-candidatos se sobressaíram no debate sobre a candidatura do bloco governista: Roberto Cláudio e a ex-governadora Izolda Cela, nome que vem sendo fortalecido dentro do partido. Questionado se ambos estão no pódio da disputa interna, Cid não deu detalhes, mas ressaltou que a presença de Camilo deve ser fator decisivo.

"Tem mais gente na disputa. Mais gente. O Evandro. Tem o Mauro Filho. No final das contas, isso, a liderança do Camilo, né? O poder de condução de voto e de liderança que o Camilo tem, certamente será um fator decisivo", disse o senador.



Nas últimas semanas, com sua provável desincompatibilização até abril deste ano para concorrer a uma vaga no Senado Federal nas eleições de outubro, Camilo tem intensificado suas manifestações e elogios em favor de Izolda. No último mês, ele destacou que a vice terá plenas condições de conduzir o projeto do grupo governista e seu amplo arco de alianças no Estado.





