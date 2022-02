Camilo elogia Izolda por encontro com Luizianne: "Uma mulher de diálogo. Tem meu estilo"

O discurso reforça a projeção já feita pelo petista de que a vice-governadora terá plenas condições de conduzir o projeto do grupo governista e seu amplo arco de alianças no Estado, após sua desincompatibilização para disputar vaga no Senado Federal

O governador Camilo Santana (PT) elogiou, nesta terça-feira, 22, a ação da vice-governadora Izolda Cela (PDT) de aceitar a solicitação de audiência com a deputada federal Luizianne Lins (PT). O encontro aconteceu, nesta segunda-feira, 21, na sede da vice-governadoria, em frente ao Palácio da Abolição. Ao avaliar o fato, o petista afirmou que o gesto representa o perfil de diálogo da pedetista, prestes a assumir o governo estadual, em caso de sua desincompatibilização para disputar vaga no Senado Federal.



"É natural uma parlamentar solicitar uma audiência com a vice-governadora e ela receber. É normal, repito, sempre tenho dito que a izolda é uma mulher de diálogo, tem meu estilo e vai estar aberta a conversar com todos aqueles que desejam conversar com ela", disse Camilo sobre sua vice e também pré-candidata à sua sucessão. A fala foi realizada no bairro Cajazeiras, onde o governador assinou a ordem de serviço para implantação de esgotamento sanitário em oito bairros de Fortaleza.

Na mesma ocasião, Izolda também fez uma avaliação do encontro. Segundo ela, a conversa com a ex-prefeita foi conduzida de forma "descontraída". "É sempre muito importante o diálogo e os canais de comunicação. A Luizianne é uma deputada federal do PT que integra a base do governo, é um governo ao qual ela pertence como base, o governador é do PT. Uma conversa boa, descontraída, sem nenhuma expectativa de fazer definições, porque isso tem seu devido lugar”, disse.

Na última sexta-feira, 18, Camilo projetou que a vice-governadora terá plenas condições de conduzir o projeto do grupo governista e seu amplo arco de alianças no Estado, com sua provável desincompatibilização até abril. "A Izolda está comigo há mais de sete anos, é uma mulher extraordinária, e não tenho dúvida que terá até mais habilidade do que eu para conduzir esse projeto”, afirmou.

Integrante da base aliada do governo estadual, segundo reportagem do jornalista Érico Firmo, Luizianne levou o debate eleitoral como um dos temas a serem discutidos com Izolda. A petista, uma das maiores defensoras de um candidato próprio do PT ao Palácio da Abolição, teria manifestado os incômodos e as resistências para manter a aliança com o PDT. Em resposta, a vice-governadora destacou a importância de que o projeto esteja acima disso, em nome de derrotar o bolsonarismo no Ceará.

O encontro acontece após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazer comentários, na última quinta-feira, 17, sobre a aliança política entre PT e PDT no Ceará. Durante entrevista à Rádio Progresso FM, de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, o petista defendeu que Camilo tem que fazer a política que é “conveniente para o Estado”. Ele também disse ser possível PDT e PT caminharem juntos a depender do contexto local.

Informações do repórter Vitor Magalhães

