Izolda responde a vereador do PDT que a chamou de petista e defende aliança com PT

A governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), comentou nesta segunda-feira, 11, o atual cenário político da aliança com o PT e respondeu `declaração do vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Adail Júnior (PDT), que questionou a posição de Izolda no PDT e chegou a chamá-la de "petista".

Em vídeo publicado nas redes sociais, no último fim de semana, o parlamentar sinalizou que a resistência de setores do Partido dos Trabalhadores a outros nomes, que não o de Izolda, para concorrer à sucessão governamental em outubro sinalizava que ela mantinha relações com o PT.

"Acho que cada um responde pelas suas visões e pelas suas palavras", disse a governadora, durante lançamento Projeto de Universalização da Regularização Fundiária no Ceará. A gestora defendeu ainda a manutenção da aliança com os petistas no Estado que, segundo ela, tem sido "importante para o projeto que nós acreditamos para o qual nós nos dedicamos" ao longo dos últimos anos.



Na semana passada, o deputado federal José Guimarães (PT) declarou que a depender do nome escolhido pelos pedetistas o PT pode "discutir candidatura própria". Simpático ao nome de Izolda para suceder o ex-governador Camilo Santana (PT), Guimarães declarou que o partido "não vai para qualquer aventura”, disse em entrevista ao Valor Econômico.

As resistências de alas do PT são maiores quanto ao nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT). Outros deputados federais petistas como Luizianne Lins e José Airton também são contrários.

