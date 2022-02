Roberto Cláudio inviabiliza aliança PT-PDT no Ceará, diz Elmano de Freitas

Para o deputado estadual Elmano de Freitas (PT), o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio inviabiliza a conformação da chapa PT-PDT no Ceará, assim como qualquer outro nome que não tenha apoiado o candidato petista Fernando Haddad no 2° turno contra o presidente Jair Bolsonaro em 2018.

Durante participação no programa Jogo Político, do O POVO, nessa terça-feira, 22, o parlamentar defendeu a manutenção da aliança para governar o estado por mais quatro anos, mas ponderou não depende apenas do PT. Segundo ele, "o PDT precisa querer a aliança, e várias lideranças dizem que querem, mas isso tem que se consolidar em um nome de confiança."

Assista ao programa:

De acordo com o líder do PT na Assembleia cearense, a discussão sobre um candidatura petista própria ao governo do Estado tem relação com a necessidade de "garantir um palanque no Ceará afinado com a campanha de Lula."

Para Elmano, nomes com Roberto Cláudio não dão segurança de apoio em um eventual 2° turno entre Lula e Bolsonaro, a ver pela postura que o pedetista manteve em 2018.

"Nós não podemos ter dúvida que a nossa campanha de governador/governadora, se o 2° turno for Lula e Bolsonaro, ela vai estar com Lula", afirmou o deputado, que completou: "Então, se o PDT trouxer para a discussão nomes que nós sabemos que já foram testados e no 2° turno não se posicionaram claramente, não foram pra campanha, evidente que eu prefiro ter candidatura própria."

"Onde estava o Roberto Cláudio no 2° turno Haddad e Bolsonaro? Em canto nenhum", questionou Elmano, que também falou da falta de diálogo entre o ex-prefeito de Fortaleza e setores do PT ao longo dos seus oito anos de gestão à frente da Capital.

O parlamentar destacou ainda que, apesar de Roberto Cláudio não ser um deles, o PDT tem nomes "que permitem essa confiança". Segundo ele, se tratam do deputado Evandro Leitão e da vice-governadora Izolda Cela, que recentemente se reuniu com a deputada Luizianne Lins, um dos principais nomes do PT que defende candidatura própria.

"A companheira Luizianne, quando senta com a Izolda, que tem uma postura, eu diria respeitosa, positiva em relação ao PT, em relação ao presidente Lula, há possibilidade de nós construirmos um entendimento."

Para Elmano, " isso é um gesto de que ela [Luizianne] vê uma diferença na Izolda". "Eu tenho segurança que a companheira Luizianne não senta com todas as lideranças do PDT."

Luizianne e Izolda se reuniram na última segunda-feira, 21. O encontro aconteceu na sede da vice-governadoria, em frente ao Palácio da Abolição. A conversa havia sido solicitada por Luizianne por intermédio de interlocutores. A aparição das duas foi lida com o primeiro aceno enfático da vice-governadora à disputa estadual.



O deputado Elmano, que se mantem entusiasta da aliança, defende que o adversário real é o candidato Capitão Wagner (União Brasil).

"Nos interessa manter a aliança para derrotar aquele que é de fato adversário do povo do Ceará, que é a candidatura do Bolsonaro: que é a do Wagner. Esse é o nosso adversário central", afirmou.

