Liderança do Camilo será importante para definir candidatura a Governo do Ceará, diz Cid

Principal estrategista do PDT no Ceará, o senador Cid Gomes afirmou que a liderança do governador Camilo Santana (PT) será um dos aspectos relevantes para a definição de quem representará o PDT na disputa ao Governo do Ceará. A oposição estará capitaneada pelo deputado federal Capitão Wagner (Pros).

Os trabalhistas têm quatro pré-candidaturas apresentadas: Evandro Leitão (presidente da Assembleia Legislativa), Izolda Cela (vice-governadora), Mauro Filho (secretário de Planejamento e Gestão) e Roberto Cláudio (ex-prefeito de Fortaleza).

"Todos são unânimes em dizer que aquilo ali não se trata de projeto (pessoal), de disputas pessoais. O que nós temos é um partido que está no contexto de uma aliança política no estado do Ceará. A manutenção dessa aliança e a liderança do governador Camilo serão decisivos para a definição, na hora certa, de quem será o candidato", afirmou o ex-governador do Estado.



Por enquanto, Camilo é o candidato mais certo na chapa majoritária (candidatos(as) a Governo, Vice-Governadoria e Senado). Ele tende a deixar a administração estadual até 2 de abril, prazo para desincompatibilizações de governadores que irão concorrer a outros mandatos.

Cid já havia elencado dois critérios centrais para a definição: pesquisa de intenção de voto e aceitação de aliados. A liderança do governador Camilo, como citou Cid, pode ser tida como parte importante do segundo critério.

O que está em jogo é a sucessão dele, razão pela qual seja natural que a lidere - ao lado de Cid e Ciro Gomes.

Há também o fator da popularidade. Pesquisas de opinião colocam o governador em situação confortável, com larga aprovação. Camilo é filiado ao PT, segundo principal partido da base governista e de onde saem as principais reações contrárias à aliança governista.

São predicados e atributos políticos que conferem às palavras do governador peso e influência na hora em que as discussões iniciarem e as decisões tiverem de ser tomadas.