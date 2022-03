Izolda sinaliza que não pretende mudar secretariado após assumir governo no lugar de Camilo

A vice-governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), prestes a assumir o comando do Executivo no próximo sábado, 2 de abril, sinalizou que não tem pretensão de realizar mudanças na composição do secretariado durante sua gestão.

Cela apontou que participou, durante os mais de sete anos do governo Camilo, da formação das equipes e do acompanhamento de projetos e situações de crise. “Nós temos uma equipe afinada, dedicada e com uma formação da qual eu participei. Então não tenho ansiedades com relação a mudanças, não”, afirmou durante a inauguração do complexo ambiental e gastronômico da Sabiaguaba.

A vice-governadora destacou ainda que sua tarefa, ao longo dos próximos nove meses, é dar sequência àquilo que está encaminhado. “Nós temos muitas obras e serviços a entregar. Uma das minhas tarefas é manter esse ritmo e entregar obras importantes para a vida das pessoas”, projetou.

No entanto, ela alertou que o ano eleitoral impõe limites aos governantes. “Devemos lembrar que estamos num ano eleitoral ,que tem seu regramento específico, então tem coisas que não é possível fazer em função da regra”, concluiu.



Com informações do repórter Filipe Pereira.

