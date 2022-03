Camilo sobre Izolda: "Sempre esteve ao meu lado, nos momentos de alegria e dificuldade"

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), voltou a exaltar sua vice-governadora Izolda Cela (PDT), que deve assumir o governo do Estado no próximo sábado, 2 de abril. Nesta terça-feira, 29, durante a inauguração do Complexo ambiental e gastronômico da Sabiaguaba, o petista destacou a unidade com sua vice durante os sete anos e três meses da gestão, a qual ambos compõem desde o princípio.

“Estamos há sete anos e três meses juntos. Uma mulher extraordinária, discreta, mas que sempre esteve ao meu lado nos momentos de alegria e de dificuldades, que não foram poucos”, afirmou Camilo durante discurso e depois pedindo uma salva de palmas para a vice-governadora, também presente na agenda.

Na semana final do seu governo, Camilo tem exaltado o papel da sua vice. Nesta segunda-feira, 28, o petista confirmou que o Estado estará nas "excelentes mãos de Izolda" a partir do segundo dia de abril. O governador precisa se desincompatibilizar até este sábado, 2, para disputar vaga no Senado em outubro.

No mesmo evento, Izolda também sinalizou que não tem pretensão de realizar mudanças na composição do secretariado após assumir a gestão. “Nós temos uma equipe afinada, dedicada e com uma formação da qual eu participei. Então não tenho ansiedades com relação a mudanças, não”, afirmou.



