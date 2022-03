Nome de avó de Camilo batiza obra recém-inagurada no Ceará

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), inaugurou nesta segunda-feira, 28, o Centro de Formação e Desenvolvimento para os Profissionais da Educação do Estado do Ceará Professora Maria Neli Sobreira de Oliveira (FormaCE). A unidade, instalada na Avenida Porto Velho, no bairro João XXIII, leva o nome da avó materna do petista, religiosa, ex-vereadora de Juazeiro do Norte e educadora de crianças. Ela faleceu no ano de 2013.

A nomeação do Centro de Formação foi sugerida por meio de projeto de lei apresentado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT). A homenagem foi aprovada no dia 4 de fevereiro deste ano.

História

Maria Neli Sobreira de Oliveira nasceu em Juazeiro do Norte no dia 14 de janeiro de 1918 e faleceu no dia 3 de junho de 2013. Era filha de Raimundo Nonato de Oliveira e Adília Sobreira da Cruz Oliveira. Natim, seu pai, já era comerciante bem sucedido e uma das lideranças bem reconhecidas pelo Padre Cícero quando, em 15 de julho de 1911, foi escolhido para ser um dos oito membros do Conselho Municipal da Vila de Juazeiro, precursor da primeira Câmara Municipal.

Dona Neli fez o curso primário no Grupo Escolar Padre Cícero, de Juazeiro, sendo aluna das professoras Adelaide Melo, Stela Pita e dona Elvira. Concluído o curso primário, submeteu-se a exame de Admissão no Colégio Santa Tereza, em Crato. Depois veio para Fortaleza, matriculando-se no Instituto das Doroteias, onde se formou professora em 1936.

Ao regressar a Juazeiro, Sobreira lecionou nos anos de 1937, 1938 e 1939 as disciplinas de Português e História na Escola Normal Rural, primeira Escola Normal Rural do Brasil, mostrando seu pioneirismo na área da educação.

Em 1940, Neli casou com o professor Amorim Sobreira, Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, tendo sido também doutor em Direito, professor Catedrático de Direito Romano, de Instituições de Direito, de Metodologia Especial de Letras Clássicas, de Língua e Literatura Latina e professor de Física, Química, Biologia e Português. Advogado, vice-diretor e diretor do Instituto de Educação.

Em Fortaleza, Oliveira foi professora da Escola Normal, tendo feito curso de especialização em São Paulo. Também lecionou Psicologia no Curso Doméstico do Ginásio Americano de 1940 a 1942, Administração Escolar no Instituto de Educação do Ceará até 1967, tendo sido Conselheira do Conselho Estadual de Educação na Câmara de Educação Básica.

"Diante das razões expostas, denominar o nome de Maria Neli Sobreira de Oliveira ao Centro de Formação de Professores do Estado, localizado no município de Fortaleza, a cidadã que desempenhou relevantes serviços no Estado do Ceará e contribuiu para o bem-estar social da população; é preservar, na memória, a história de uma grande mulher cearense", diz texto de projeto apresentado pelo deputado Evandro Leitão (PDT).