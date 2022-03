PT filia oito novos nomes, entre eles os deputados Júlio César Filho e Nizo Costa

O evento de filiação aconteceu nesta segunda, no Auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa do Ceará

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), deputado Júlio César Filho, e o deputado Nizo Costa se filiaram ao Partido dos Trabalhadores (PT) nesta segunda-feira, 28, após deixarem o PDT e o PSB, respectivamente.

O evento de filiação aconteceu no Auditório Murilo Aguiar, da AL-CE. No encontro, outros nomes também tornaram-se membros da sigla, são eles: Igor Mesquita, Dr. João Filho, Cosme Aquino, Hiltinho de Casé, Yara Virgínio e Jô Farias.



Após assinar a carta de filiação ao PT, o deputado Júlio César Filho ressaltou que a expectativa é chegar ao novo partido com o compromisso de continuar defendendo uma agenda progressiva no Ceará.

"Tive a honra de estar como líder do Governo Camilo desde 2019. Estamos aprendemos muito sobre as prioridades do Governo nessa agenda progressista e, hoje, me filiando ao PT, o objetivo é priorizar essa agenda no Ceará e ajudar o governador Camilo a fortalecer a campanha contra esse governo federal e a campanha de Camilo ao Senado", ressaltou.

A deputado Augusta Brito (PCdoB), por sua vez, assina a filiação ao PT na próxima quinta-feira, 31 de março. Ela não compareceu ao evento de hoje por conta de uma agenda no Cariri, mas em breve deve migrar para o partido.

As novas filiações já tinham sido anunciadas pelo diretório estadual do partido. Os deputados se somam aos demais petistas já com mandato na Assembleia Legislativa, entre eles, os deputados Elmano de Freitas, Acrísio Sena, Fernando Santana e Moisés Braz. Agora, o partido deve contar com sete parlamentares, tornando-se a segunda bancada com mais parlamentares na Casa.

A mudança acontece durante o período de janelas partidárias, prazo para que deputados federais e estaduais mudem de partido sem correr o risco de perda do mandato. O "cartão verde" para a troca de legenda possibilita a consolidação de novos acordos e alianças em ano eleitoral, mas também permite que parlamentares insatisfeitos com os rumos da sigla procurem outro "abrigo" para a próxima legislatura. A janela termina no dia 1º de abril.





