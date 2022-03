Com bom público e vitória do combinado do Cariri, Arena Romeirão é inaugurada em Juazeiro do Norte

A seleção do Cariri derrotou a seleção da capital, formada pelo sub-20 do Ceará e o sub-23 do Fortaleza, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, 28

Após dois anos de espera, e com investimento aproximado de R$ 90 milhões para modernização do estádio, a Arena Romeirão foi inaugurada na noite desta segunda-feira, 28. O governador Camilo Santana realizou a entrega logo após passagem pela região para a inauguração do teleférico do Horto, ocorrido durante o período da tarde..



Com bom público presente nos entornos do estádio, que agora conta com 47 mil metros quadrados, a solenidade de entrega da placa durou pouco mais de dez minutos. Na breve cerimônia, o governador se dirigiu até o centro do gramado, onde falou para o público presente no estádio, marcando em definitivo a entrega da Arena Romeirão. A solenidade contou com a presença da vice-governadora Izolda Cela, além do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, e o secretário de esporte e juventude do município, Bendimar Júnior.



O secretário comentou sobre a inauguração, afirmando que a chegada do equipamento é um marco para a região, mas espera que haja atenção com o gerenciamento do espaço. “Um investimento feito em um equipamento como esse para o nosso esporte profissional, a tendência é que venha a desenvolver a qualidade do nosso esporte. Não só voltado para o futebol, mas que possamos ter uma arena multiuso, que possamos receber grandes shows, com a expectativa da gente de que se tenha um bom gerenciamento, que esse equipamento não se torne um alto custo, mas que ele seja autossuficiente para que possa cada vez mais movimentar a economia de Juazeiro do Norte e região”, afirmou.



Ambos os eventos de inauguração ficaram marcados pela pressa na entrega dos aparelhos. No evento de inauguração do teleférico, que tinha entrega prevista para o último sábado, 26, houve falta de energia por volta das 18h, sendo retomada às 18h25. Já na Arena Romeirão, a entrega não foi completa, com ajustes ainda sendo necessários para a acomodação total do estádio, já que dos 17 mil lugares, apenas 10 mil ingressos foram disponibilizados para a abertura, tendo em vista a falta de tempo hábil para a instalação do restante das cadeiras.



No jogo em si, o primeiro tempo contou com a seleção do Cariri enfrentando o sub-20 do Ceará, e apesar do clima de amistoso, a partida em si começou com emoção. Aos 2min, o atacante Luquinha, do Icasa, ficou cara a cara com o goleiro após boa tabela, e bateu no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar para o selecionado do Cariri. Aos 29, França ampliou o placar após cobrança de pênalti.



Com a troca de times para a entrada do sub-23 do Fortaleza, o segundo tempo teve início com o time da capital diminuindo o placar. Aos 8 minutos, o zagueiro Patrick subiu mais que o time caririense para cabecear uma bola alçada na área, mas não foi suficiente para uma reação. No fim, vitória por 2 a 1 para os selecionados do Cariri na nova Arena Romeirão.



Texto de Yago Pontes.