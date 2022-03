Teleférico do Horto é inaugurado; queda de energia causou paralisação momentânea

O teleférico do Horto do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, foi inaugurado na noite dessa segunda-feira, 28. Durante o evento, queda de energia paralisou o equipamento por pelo menos 20 minutos. Paralisação teria acontecido por superlotação das cabines.

Por volta das 18 horas, houve uma queda de energia no local e as cabines ficaram suspensas. O movimento foi retomado às 18h25min. De acordo com informações do repórter Guilherme Carvalho, da CBN Cariri, o governador Camilo Santana (PT) havia embarcado no equipamento cerca de 15 minutos antes da pane. No momento da queda de energia, o chefe do Executivo estadual já havia chegado ao Horto do Padre Cícero.

Conforme a Superintendência de Obras Públicas (SOP), muitas pessoas tentaram entrar de uma só vez nas cabines, o que forçou o sistema e gerou a queda de energia. Após o restabelecimento da energia, todas as pessoas foram retiradas do local e uma manutenção foi realizada.

"A ideia do teleférico é ser um equipamento que possa atrair turistas, gerar a economia do turismo na região. Aumenta a quantidade de restaurantes, de pousadas. O grande objetivo é desenvolver a economia da região e gerar mais emprego e oportunidade para as pessoas”, destacou o governador Camilo Santana (PT). Também presente, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), reconheceu a importância da obra: “Essa obra é importante para Juazeiro do Norte, uma cidade que vive e respira turismo. Vai aumentar o turismo e a geração de emprego e renda”.

Em seu primeiro mês, o equipamento terá operação assistida e funcionará de forma gratuita. De quarta-feira a sexta-feira, estará aberto das 14h às 18h. Já nos fins de semana, será das 10h às 18h. Nas segundas e terças-feiras o teleférico estará fechado para manutenção.

A entrega do teleférico estava marcada para a manhã do último sábado, 26, mas foi adiada para ontem devido à necessidade de ajustes técnicos por parte da empresa responsável.

A uma altura de 200 metros, o percurso do teleférico do Horto abrange duas estações: a Romeiros (inferior) e a Horto (superior). Foram investidos R$ 79,1 milhões.

Ao todo foram adquiridas 31 cabines climatizadas, mas 26 ficam efetivamente rodando no equipamento e cinco são de reservas para eventuais trocas. As cabines começaram a ser instaladas em setembro do ano passado e têm capacidade para até dez passageiros. Espera-se que as cabines possam completar cada percurso em cerca de sete minutos e trinta segundos.

O projeto é de autoria da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), sob supervisão da Superintendência de Obras Públicas (SOP), e foi viabilizado por orçamento compartilhado entre o Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo.

