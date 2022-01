PT Ceará confirma Camilo como candidato ao Senado e manutenção da aliança com PDT

Resolução com indicativo da candidatura de Camilo a senador foi aprovada em reunião do Diretório Estadual do PT no Ceará

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Ceará aprovou neste sábado, 29, resolução que indica o governador Camilo Santana (PT) como candidato do partido a senador. Na reunião, foi aprovada ainda emenda que reforça a tese de manutenção da aliança entre PT e PDT no Estado para a eleição deste ano.

“A indicação do nome do atual governador Camilo Santana, para disputar a vaga de senador pelo Ceará, nas eleições de 2022, na certeza de que estarmos ofertando à aliança e ao povo cearense, a pré-candidatura de um homem público devotado ao Ceará e ao Brasil, que muito realiza como governador”, diz trecho da resolução.

“Nós fechamos quatro diretrizes: fazer a campanha do Lula no Ceará, manter a aliança entre PT e PDT, lançar Camilo senador e ampliar nossas bancadas de deputados estaduais e federais. É o reconhecimento do PT ao governo do Camilo e a definição da nossa centralidade para a eleição deste ano”, diz o deputado José Guimarães (PT).

O comando do partido no Ceará aprovou ainda outra emenda, que presta solidariedade ao ex-presidente Lula (PT) por “ataques e agressões” que o petista teria recebido do pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes. Apesar dos ataques, o partido destaca como central para 2022 a “construção de uma ampla aliança para as eleições” no estado.

“Na hipótese de construção de uma aliança em que não caiba ao PT a indicação do cabeça de chapa, a campanha ao Senado do governador Camilo será a âncora principal a partir da qual se organizará o palanque da campanha Lula em nosso Estado. Camilo senador do Lula”, diz o documento.

Além disso, o partido aprovou uma série de “pré-condições” para os nomes que irão compor a chapa para governador e vice da base aliada, destacando como necessárias a “capacidade de agregar aliados, de exercitar o diálogo e a convivência democrática, o respeito a outras candidaturas presidenciais e o conhecimento e comprometimento com o projeto administrativo em curso no Ceará”.



