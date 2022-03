Camilo se reúne com deputados estaduais e federais em clima de despedida

O governador Camilo Santana (PT) se reuniu com parlamentares cearenses no Palácio da Abolição, nesta segunda-feira, 28. Em clima de despedida, o governador registrou o momento e agradeceu "pelo apoio aos projetos em benefício do povo cearense."

"Recebi nesta segunda-feira, na residência oficial, deputados estaduais e federais do Ceará. Agradeço aos parlamentares cearenses pelo apoio aos projetos em benefício do povo cearense", publicou Camilo em seu perfil no Instagram.

Mais cedo, durante inauguração do Centro de Formação e Desenvolvimento para os Profissionais da Educação do Estado do Ceará Professora Maria Neli Sobreira de Oliveira (FormaCE), no bairro João XXIII, o petista confirmou que a vice-governador Izolda Cela (PDT) já estará no cargo no próximo sábado, 2. Na ocasião, ele usou um tom de despedida para reforçar sua saída do cargo no Palácio da Abolição nos próximos dias.

"No dia 2, o Estado estará em excelentes mãos da minha querida vice-governadora Izolda Cela. Uma pessoa íntegra, seríssima, que revolucionou essa educação e onde eu estiver nós vamos estar juntos trabalhando ao nosso querido estado do Ceará", disse Camilo. Em sua última semana como governador, a expectativa é que o petista oficialize sua desincompatibilização para tentar vaga no Senado Federal.

