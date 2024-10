Obras "gigantes" feitas de origami estabelecem dois recordes mundiais nas Filipinas

A primeira exposição contou com um grande painel feito com origamis em formato de tubarões, enquanto a segunda apresentou quatro estrelas gigantes, confira

Grandes obras de arte compostas por peças de origami ganharam diferentes formatos em exposições nas Filipinas e estabeleceram dois recordes mundiais. Um tubarão e estrelas foram as figuras escolhidas para dar forma às estruturas recordistas.

A elaboração das obras de origami para as exposições fez parte da celebração do primeiro aniversário de dois colivings "Coliving" é um conceito de moradia compartilhada praticado em comunidades internacionais. de uma marca global de hospedagens filipina.

Exposições com painel de tubarão e estrelas gigantes

De acordo com o Guinness World Records, o primeiro recorde estabelecido foi o de maior exposição de tubarões de origami do mundo, a qual foi criada pelo lyf Cebu City. Já o outro foi o de maior exibição de estrelas de origami do planeta, desenvolvida pelo lyf Malate Manila.