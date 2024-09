Asteroide ilumina noite nas Filipinas e 'hipnotiza' moradores; vídeo

Um asteroide, identificado como 2024 RW1, entrou na atmosfera sobre as Filipinas, criando uma bola de fogo visível, mas sem causar perigo; veja vídeo

Um pequeno asteroide, com aproximadamente 1 metro de diâmetro, atingiu a atmosfera da Terra nessa quarta-feira, 4, na região de Lal-lo, Cagayan, nas Filipinas. Apesar do seu tamanho reduzido, ele foi claramente visível, sendo comparado a uma 'bola de fogo' - veja vídeo ao final do texto.

O asteroide queimou inofensivamente na atmosfera terrestre sobre as Filipinas, criando uma cauda brilhante semelhante a um raio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ele foi designado como 2024 RW1, e sua primeira observação foi feita por astrônomos do Catalina Sky Survey, no Arizona, um programa financiado pela Nasa dedicado ao rastreamento de objetos próximos à Terra.