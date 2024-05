Padeiros batem recorde ao criar a maior baguete do mundo, com mais de 140 metros

Uma equipe de 12 padeiros de Suresnes, cidade do norte da França, estabeleceu um novo recorde mundial no último domingo, 5, ao preparar a baguete mais longa do mundo, com 140,53 metros de comprimento. O feito foi conquistado durante um evento da confederação francesa de padeiros e confeiteiros.

A baguete é cerca de 235 vezes mais comprida que as tradicionais, que costumam medir por volta de 60 centímetros e pesar, em média, 250 gramas. De acordo com a CNN, para o preparo, foram necessários 90 kg de farinha, 60 litros de água, 1,2 kg de sal e 1,2 kg de fermento.