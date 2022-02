Pai e filho ensinam origami em websérie gratuita neste sábado, 26

Com 5 episódios, a websérie será postada no YouTube e ensinará o público a fazer origami a partir de histórias brasileiras e do mundo

Celebrando seus 17 anos neste sábado, 26, Uirá Carvalho de Oliveira e seu pai, Rodrigo Tembiú, de 44 anos, lançam a Oficina de Origami Desdobre e Dobre no YouTube. Com apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Lei Aldir Blanc, a websérie conta com 5 episódios e conduzirá crianças e adolescentes a fazerem origami, tendo como professor o jovem artista fortalezense, que há oito anos ensina a arte de fazer dobraduras em papel para diversos públicos da cidade.



Neste projeto, Uirá ensina origami a partir de histórias brasileiras e de outros lugares do mundo, que serão interpretadas por Tereza Benigno, atriz de 19 anos que marca presença cênica no vídeo educativo. Ao longo dos episódios será apresentado como fazer dobraduras semelhantes a coelhos, tartarugas, raposas, sapos e araras.

No domingo, 27, a Oficina de Origami Desdobre e Dobre será realizada em formato presencial no hall do teatro Dragão do Mar para crianças do programa Brincando e Pintando no Dragão. A ação começará às 17 horas e Uirá ensinará o público a fazer alguns desses animais. A oficina presencial também é gratuita. A participação é por ordem de chegada. Será formada uma turma com até 15 pessoas, com idade a partir de 10 anos.

Uirá carrega no currículo diversas participações em eventos. Em 2015, ele fez origami para o cenário do espetáculo "O Circo dos Beatles". No mesmo ano, fez duas exposições de suas dobraduras, uma na sede do Acidum Project e outra na Casa da Esquina, onde também já ministrou sua oficina "Desdobre e Dobre" para crianças. Também participou do "ManiFesta! Festival das Artes", "Festival Maloca Dragão", "Ceará Design Week", "Bienal do Livro do Ceará", entre outros eventos.

Lançamento da Websérie Desdobre e Dobre

Quando: sábado (26/02), a partir de 12 horas

Onde: canal do YouTube “Desdobre e Dobre: Oficina de Origami”

Oficina Desdobre e Dobre

Quando: domingo (27/02)

Onde: hall do teatro Dragão do Mar, às 17 horas

Instagram: @desdobreedobre

