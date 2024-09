Milhares de tubarões são encontrados dormindo no fundo do mar na Austrália; veja o vídeo

Na Austrália, cientistas marinhos foram responsáveis por captar imagens que podem ser assustadoras para alguns e fascinantes para outras. Na ocasião, a expedição marítima gravou milhares de tubarões dormindo no fundo do oceano e revelou ao mundo imagens impressionantes. Confira vídeo abaixo.

Os tubarões observados são da espécie "Port-Jackson" e são encontrados apenas na costa da Austrália e da Nova Zelândia. De hábitos noturnos, estes animais se alimentam principalmente de lulas, polvos e ouriços do mar.

As imagens foram feitas graças a um robô submarino do Centro Marinho e Costeiro do Programa Nacional de Ciências Ambientais da Austrália (NESP-IMAS). No momento da gravação, os tubarões dormiam no leito do oceano no Estreito de Boss, uma passagem oceânica que divide a Austrália da ilha da Tasmânia.