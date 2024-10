Queniana Ruth Chepngetich bate recorde mundial feminino da maratona com vitória em Chicago

Seguindo os passos do falecido Kelvin Kiptum, a queniana Ruth Chepngetich pulverizou neste domingo (13) o recorde mundial feminino da maratona em quase dois minutos, ao vencer em Chicago com o tempo de 2h9min57s.

A marca anterior era da etíope Tigist Assefa, que completou os 42,195 quilômetros em 2h11min53s no dia 24 de setembro de 2023, em Berlim.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No masculino, o também queniano John Korir venceu em Chicago, uma das seis grandes maratonas do calendário mundial, com o tempo de 2h2min43s.