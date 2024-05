Mais de 350 bailarinas batem recorde mundial de dança "en pointe"; veja vídeo

As bailarinas que estabeleceram o novo recorde vêm de diversas partes do mundo Crédito: John Nacion/Getty Images

Com os cabelos devidamente penteados e vestindo tutus brancos, 353 bailarinas se reuniram no saguão do Plaza Hotel de Nova Iorque, nos Estados Unidos, com a meta de superar o recorde mundial de dança “en pointe” (em ponta) em um só lugar. A exibição foi organizada pelo Youth America Grand Prix (YAGP), um programa de bolsas de estudo de balé que, em 2024, celebra 25 anos de existência, promovendo três noites de espetáculos no Lincoln Center O Lincoln Center for the Performing Arts, popularmente conhecido como Lincoln Center, é um complexo de edifícios localizado na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Esse complexo funciona como sede de doze companhias artísticas. . Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O grupo de bailarinas, segundo publicado pela Associated Press, é formado tanto por estudantes de nove a 19 anos de idade que competem por bolsas de estudo quanto por bailarinas profissionais que são antigas alunas do programa. Confira:



Veja vídeo das 353 bailarinas que se reuniram nos EUA para quebrar recorde mundial de dança "en pointe"





Como ocorreu o espetáculo de dança e o anúncio do resultado? O momento do espetáculo se deu ao som do compositor Tchaikovsky. Simultaneamente, cada bailarina do grupo se pôs na ponta dos pés e, por um minuto, realizou um bourrée, passo do balé em que se transfere o peso corporal de um pé para o outro rapidamente. Passado o minuto de apresentação, a juíza do Guinness World Records, Tina Shi, comunicou o resultado. "353. Esse é um novo recorde mundial do Guinness", anunciou a juíza, congratulando as jovens pela façanha. O feito foi conquistado no dia 18 de abril e segue repercutindo nas redes sociais no Brasil.