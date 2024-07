Uma anatomia celestial: entenda o ciclo de vida de uma estrela

Aqueles brilhos que enfeitam o céu quase sempre roubam a nossa atenção quando paramos para admirá-los. As estrelas sempre estiveram ali, só esperando a sua “chance de brilhar”, e, diga-se de passagem, admirar as estrelas é reconfortante.

No fim da tarde, o céu ganha novas tonalidades e o azul escurece, anunciando que a noite está chegando e com ela, a lua e as estrelas focarão visíveis. Mas nem precisa ser à noite, durante do dia uma estrela enorme nos presenteia com a sua luz: o Sol.

Rodrigues explica que, baseando-se no princípio antrópico, o universo é como é porque se fosse diferente o ser humano não existiria. Isso porque as estrelas têm uma função importante na geração de átomos do corpo justamente pelo processo de fusão nuclear. “É na estrela que o hidrogênio vira hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio e todos os átomos essenciais para a vida”, descreve.

E é provável que já tenha surgido a dúvida do que é aquele ponto luminoso, como ele surgiu, do que ele é feito, como ele se forma e até qual o tempo de vida que ele tem.

As estrelas se formam a partir de uma nuvem de gases que se condensam por influência da gravidade. O doutor em astrofísica e diretor do Instituto de Astronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Thiago Gonçalves, aponta que dependendo das condições, a gravidade causa a implosão da nuvem.

“Quando acontece de maneira catastrófica, significa que a gravidade se sobressai a qualquer outra força para fora, e essa nuvem acaba colapsando sobre o próprio peso e formando uma estrela. As condições são tão extremas que a única coisa que é capaz de parar esse processo é a fusão nuclear, o processo energético que ajuda a suportar o peso da estrela”, explica.

Em quanto tempo uma estrela se forma?

“O tempo que leva para a estrela se formar é algo muito variável, depende basicamente da quantidade de matéria que havia disponível no fragmento do qual ela se originou”, explica Romário Fernandes, capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e professor de Astronomia.

Fernandes alinha que quando existe muita massa disponível, há um processo mais rápido para a formação da estrela. “Quanto mais massa o fragmento original tiver, mais rápido ele se torna uma estrela, ele atravessa a etapa de proto estrela e se torna uma estrela”, pontua.

O astrônomo complementa dizendo que quando o fragmento se torna uma estrela, ele evolui mais rápido. No processo de evolução estelar, ela passa pelas fases de sua vida mais rapidamente, sendo as estrelas menores mais frias e com maior tempo de vida – que inclusive são as mais numerosas do universo, as conhecidas estrelas vermelhas.

Do vermelho ao violeta, a temperatura define a cor de uma estrela

E assim como os planetas, as estrelas também apresentam cores que variam de acordo com a sua temperatura. Fernandes conta que, ao contrário do normal aqui na terra, onde o violeta seria a cor mais fria e o vermelho a cor mais quente, as estrelas invertem a ordem do arco-íris – com exceção do verde por problema na visão humana que salta do amarelo direto para o branco.