Ceará tem 8 hotéis como melhores do Brasil e mais premiações na lista de luxo

O Ceará é o segundo destino com maior número de hotéis de luxo entre os melhores do País. Considerando todas as categorias, são oito hospedagens no Estado que se destacam como as melhores do Brasil.

Os dados são do ranking mundial dos melhores hotéis, o Travellers’ Choice 2024. Veja a lista de locais no Ceará no fim desta matéria.

De acordo com a publicação do Tripadvisor, o Estado conta com quatro estabelecimentos na lista dos estabelecimentos especificamene de luxo, ficando atrás apenas de São Paulo, que concentra seis.