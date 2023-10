Nobel 2023: três cientistas recebem o prêmio de Física ao explorar o mundo dos elétrons

Veja datas dos anúncios do Nobel de Química, Literatura, Economia e o Nobel da Paz

Nobel 2023: Entenda as pesquisas dos ganhadores do prêmio de Física



No ano de 1987, Anne L'Huillier descobriu que tons diferentes de luz surgiram quando ela transmitiu luz infravermelha através de um gás nobre. Com a interação da luz do laser interagindo com o gás, cada tom de luz é uma onda com determinado número de ciclos para cada ciclo no laser.

O gás fornece elétrons extras que são emitidos como luz Anne L'Huillier continuou a explorar este fenômeno, preparando o terreno para descobertas subsequentes.

Em 2001, Pierre Agostini conseguiu produzir e investigar uma série de pulsos de luz consecutivos, nos quais cada pulso durou apenas 250 attosegundos (unidade de tempo que equivale a um quintilhionésimo de segundo, ou 10 à 18ª potência, ou ainda 0,000000000000000001 segundo).

Ao mesmo tempo, Ferenc Krausz estava trabalhando com outro tipo de experimento, que permitiu isolar um único pulso de luz que durou 650 attosegundos.