Nobel de Literatura: relembre vencedores dos últimos anos

Vencedor do Nobel de Literatura de 2023 foi anunciado hoje, pela Academia Sueca, em Estocolmo. Relembre os vencedores dos últimos anos

O vencedor do Prêmio Nobel de Literatura foi anunciado hoje (5/10), pela Academia Sueca, em Estocolmo. O dramaturgo norueguês Jon Fosse foi o laureado deste ano por suas “peças inovadoras”.

Nos últimos seis anos, três mulheres e três homens ganharam o prêmio. Relembre os vencedores do Prêmio Nobel de Literatura dos últimos anos.

Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2022: Annie Ernaux



A escritora francesa Annie Ernaux ganhou o Nobel de Literatura em 2022 “pela coragem e acuidade clínica com que desvenda as raízes, os estranhamentos e as restrições coletivas da memória pessoal”.