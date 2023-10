Nobel de Medicina: pioneiros das vacinas RNA mensageiro são premiados

Bioquímica húngara Katalin Karikó e o médico estadunidense Drew Weissman, ganhadores do Nobel de Medicina 2023 Crédito: Juan Pablo Rico / AFP

A bioquímica húngara Katalin Karikó e o pesquisador americano Drew Weissman foram anunciados nesta segunda-feira, 2, como os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina de 2023 por seus trabalhos sobre RNA mensageiro (RNAm), que abriram o caminho para o desenvolvimento das vacinas contra a covid-19. Os cientistas, que estavam na lista de favoritos, foram premiados por "suas descobertas sobre as modificações das bases nucleicas que permitiram o desenvolvimento de vacinas de RNAm eficazes contra a covid-19", afirmou o júri.

Ao selecionar a dupla, o Comitê do Nobel em Estocolmo rompeu com a tradição de reconhecer trabalhos com décadas de trajetória. Vacinas RNA mensageiro: o que fizeram A tecnologia premiada nesta segunda-feira é de 2005, mas as primeiras vacinas que utilizaram RNAm foram desenvolvidas pelos laboratórios Pfizer/BioNTech e Moderna contra a covid-19. "Os vencedores contribuíram para o desenvolvimento a um ritmo sem precedentes de uma vacina durante uma das maiores ameaças para a saúde da humanidade nos tempos modernos", acrescentou o júri. Vacinas: como funcionam e por que você deve se vacinar; ENTENDA A descoberta já rendeu vários reconhecimentos, incluindo o Prêmio Princesa das Astúrias em 2021, que compartilharam com outros cientistas.

Histórico do Nobel de Medicina No ano passado, o Nobel de Medicina foi atribuído ao sueco Svante Pääbo pelo desenvolvimento da paleogenética e suas descobertas sobre a evolução humana.

Pääbo, filho de um bioquímico também premiado com o Nobel, trabalhou no sequenciamento do genoma dos neandertais e descobriu que compartilhamos parte de nossos genes com este hominídeo extinto. De avanços no conhecimento do Alzheimer a tratamentos para câncer e infecções, confira os vencedores do Nobel de Medicina na última década Ao longo da história, o prêmio de Medicina reconheceu grandes descobertas como o raio X, a penicilina, a insulina ou o DNA.



Mas o Nobel também premiou a lobotomia e o insecticida DDT, que caíram em desgraça. Temporada de premiações: Prêmio Nobel 2023 A temporada do Nobel continuará na terça-feira com o prêmio de Física e na quarta-feira com a categoria Química. Na quinta-feira será anunciado o vencedor do prêmio de Literatura e entre os nomes apontados como favoritos estão a escritora russa dissidente Liudmila Ulítskaya, o escritor vanguardista chinês Can Xue e o ameaçado autor britânico Salman Rushdie.