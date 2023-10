Jon Fosse, dramaturgo norueguês, vence o Nobel de Literatura 2023

Após o anúncio do prêmio, o escritor se pronunciou por um comunicado, alegando estar “arrebatado e um pouco assustado” . “Vejo isto como um prêmio à literatura que, acima de tudo, pretende ser literatura, sem outras considerações”, declarou.

Fosse nasceu em Strandebarm, cidade localizada na costa oeste da Noruega, em 1959. O romance que marcou sua estreia, “Raudt, svart” (“Vermelho, preto”), foi lançado em 1983. Obras de ficção, ensaios, títulos infantis, poesia e mais de 40 peças compõe seu extenso currículo, que o levou a ser chamado de “Samuel Beckett norueguês do século XXI".

O escritor e dramaturgo norueguês Jon Fosse foi o vencedor do prêmio Nobel de Literatura de 2023 . O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira, 5, pela Academia Sueca, que afirmou que a premiação foi concedida “por suas peças e prosa inovadoras que dão voz ao indizível”.

A Academia, ainda em seu anúncio, comparou o dramaturgo ao seu precursor na literatura norueguesa de Nynorsk, o poeta Tarjei Vesaas. “Fosse combina fortes laços locais, tanto linguísticos como geográficos, com técnicas artísticas modernistas”, disse a Instituição.

As obras do escritor são escritas na versão menos comum das duas oficiais do norueguês. Em seu comunicado, ele afirmou que considerava a vitória como um reconhecimento ao idioma e todo o movimento que este promove, alegando que devia o prêmio a ele.

O trabalho do autor também foi celebrado pela a Academia Sueca: “Embora Fosse partilhe a perspectiva negativa dos seus antecessores, não se pode dizer que a sua visão gnóstica particular resulte num desprezo niilista pelo mundo. Na verdade, há um grande calor e humor no seu trabalho, e uma vulnerabilidade ingênua às suas imagens nítidas da experiência humana”.

A Instituição definiu como “obra-prima em prosa” do escritor a série “Septology” (não possui tradução em português), finalizada em 2021. São elas: “Det andre namnet” (O segundo nome - tradução livre), “Eg er ein annan” (Eu sou outra pessoa - tradução livre), “Eit nytt namn” (Um novo nome - tradução livre).

Na dramaturgia, a peça destaca foi “Nokon kjem til å komme”, de 1966, que traduzido para o português seria “Alguém vai chegar”.