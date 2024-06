Star Wars: qual a ordem para assistir aos filmes e séries?

A ordem cronológica pode parecer a mais óbvia, mas será que é a ideal para quem está prestes a mergulhar pela primeira vez no universo? Descubra a seguir

“The Acolyte” é a mais nova produção no universo de Star Wars. Com ela, a franquia soma 11 filmes e 12 séries animadas e live-actions que integram a cronologia principal, além de outras animações e curtas especiais.

Quem está prestes a mergulhar pela primeira vez no universo galáctico, ou quer rever a saga, é bem possível que já tenha se perguntado sobre a ordem de assistir às produções.

Isso porque o criador, George Lucas, decidiu começar a história pelo meio dela, em 1977, devido à limitação de efeitos especiais da época. O diretor trouxe as aventuras de Luke Skywalker, Han Solo e Leia Organa antes da origem de Darth Vader nos filmes lançados posteriormente.