Incêndio destrói exposição 'Casa Warner' no Rio de Janeiro

Com personagens e figurinos de filmes famosos do estúdio Waner Bros., a exposição Casa Warner foi destruída esta madrugada por um incêndio

Um incêndio atingiu a exposição da Casa Warner na madrugada desta terça-feira, 9, e destruiu toda a instalação. A mostra interativa de obras do estúdio Warner Bros. estava montada no estacionamento do Shopping Nova América, no Rio de Janeiro.

Os bombeiros foram chamados para o local às 2h45min da manhã e o fogo controlado já fim do da madrugada, às 5h20min. Em nota à imprensa, o shopping informou que ainda não foram determinadas as causas do incêndio e disse não ter havido vítimas ou feridos.

