Quase um terço dos adultos no mundo não se movimenta o suficiente

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um "sinal de alerta" nesta quarta-feira, 26, ao publicar um estudo que revela que quase um terço dos adultos não pratica atividade física suficiente, o que ameaça sua saúde física e mental.

Em 2022, 31,3% dos adultos — aproximadamente 1,8 bilhão — não praticaram atividade física conforme as recomendações de saúde, cerca de cinco pontos mais do que em 2010, segundo esta estimativa de especialistas, a maior já feita, publicada na The Lancet Global Health.

"A inatividade física é uma ameaça silenciosa à saúde global e, infelizmente, não está na direção certa", afirmou o dr. Ruediger Krech, diretor de promoção da saúde da OMS, apontando para uma tendência "contrária às esperanças".