George Lucas conta ter sido penetra em Cannes em palestra para público do festival

Durante uma palestra para o público presente no festival, Lucas fez revelações como o dia em que entrou de penetra na mostra francesa em 1971 até as críticas sobre a falta de diversidade em seus filmes.

Então, ele e sua equipe se viraram para ir à Côte d'Azur. "Conseguimos ver o filme. Penetramos, não tínhamos ingressos, não tínhamos nada. Simplesmente entramos", lembrou.

Perguntado décadas depois porque não participou da coletiva de imprensa sobre o filme, respondeu: "Não sabia que havia uma..."

George Lucas: 'Cães e naves espaciais'

"THX 1138" acabou virando um filme cult "porque as pessoas tomavam ácido enquanto o assistiam", explicou Lucas. Sua produção seguinte, "Loucuras de Verão" (American Graffiti, 1973), a princípio tampouco agradou o estúdio, mas arrecadou mais de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 510 milhões na cotação atual).

Um alto executivo dos estúdios Fox lhe propôs, então, fazer "tudo o que o senhor quiser" e perguntou, "Tem outros filmes?".

"Eu disse, 'Bem, tenho esta espécie de fantasia de ficção científica, um filme louco dos anos 1930... Com cães pilotando naves espaciais e tudo aquilo'". Para sua surpresa, o estúdio aceitou. "Guerra nas Estrelas" foi lançado em 1977.

George Lucas: 'Ingrediente secreto'

O fenômeno de "Guerra nas Estrelas" não existiria sem a trilha sonora lendária do compositor John Williams. E por isso, Lucas agradeceu a "Steve", ou melhor, a Steven Spielberg. Foi ele quem lhe recomendou o músico, que na ocasião tinha a fama de ser "alguém do jazz". "Quando ouvi a música com toda a orquestra, disse para mim mesmo, 'Oh, meu Deus!', lembrou o cineasta. "O som é a metade do filme... É o ingrediente secreto".