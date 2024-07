Disney produz novo filme de ‘O Diabo Veste Prada’; revela site

Sequência de "O Diabo Veste Prada" (2006) está em desenvolvimento pela Disney; roteirista e diretor do 1º filme estão em negociação para retornarem

Um dos filmes mais populares dos anos 2000 pode ganhar sequência. De acordo com o Deadline, “O Diabo Veste Prada” irá ganhar novo filme pela Disney. A novidade no universo cinematográfico foi revelada nesta segunda-feira, 8, no portal estadunidense.

Estrelado por Meryl Streep, como a editora-chefe Miranda Priestly; Anne Hathaway, no papel da jornalista Andrea Sachs; e Emily Blunt, que interpreta a assistente Emily Charlton; “O Diabo Veste Prada” é baseado no livro homônimo de Lauren Weisberger.

