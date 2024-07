Conheça Forest City, cidade-fantasma de R$ 500 bilhões que ninguém quer morar

Forest Cityse tornou uma cidade fantasma construída na costa sul do estado de Johor, na Malásia Crédito: Wikimédia Commons

Forest City, uma cidade planejada, que custou US$ 100 bilhões, cerca de R$ 500 bilhões para ser construída, e deveria abrigar 700 mil pessoas até 2035, se tornou uma cidade-fantasma construída na costa sul do estado de Johor, na Malásia. Inaugurada em 2016, o empreendimento conta com mais de 2,8 mil hectares e apenas nove mil moradores. Para se ter uma noção, de acordo com a rede de televisão Al Jazeera, Forest City conta com 28 mil imóveis já concluídos e prontos para morar.

Imagem da Forest City, cidade fantasma construída na costa sul do estado de Johor, na Malásia Crédito: Reprodução/ Google Maps O plano inicial da Country Garden, a incorporadora imobiliária da China responsável pelo megaprojeto, era que a cidade fosse uma metrópole ecológica com direito a campo de golfe, parque aquático, escritórios, restaurantes e bares.