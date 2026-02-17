Bloco de Carnaval bloqueia rua do Meireles, em Fortaleza

Foto de apoio ilustrativo. Dois bloqueios foram realizados pela AMC na região onde ocorria o bloco / Crédito: Samuel Setubal

A prática é permitida pela Prefeitura de Fortaleza desde que respeitada a legislação municipal. Cidadãos que trafegavam pelo bairro Meireles, em Fortaleza, no domingo, 15 de fevereiro, e nessa segunda, 16, depararam-se com o bloqueio da rua Professor Dias da Rocha, no trecho entre a rua Pereira Valente e a avenida Dom Luís. Também houve registro de cobrança de ingresso para acesso à via.

Ocorria na região a segunda edição do bloco de Carnaval Dias de Rua, organizado pela Companhia Plural de Artes Cênicas e caracterizado por performances circenses e atividades apropriadas para crianças.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), dois bloqueios foram executados para o evento: rua Pereira Valente com avenida Senador Virgílio Távora e



A pasta explicou que a realização de um evento privativo deve ser autorizada pela respectiva Secretaria Regional. Uma vez permitida, cabe à AMC montar o esquema operacional, para evitar transtornos e garantir o acesso local.

No caso do evento realizado nos últimos dias, a própria organização contratou os orientadores de tráfego.

No caso do evento realizado nos últimos dias, a própria organização contratou os orientadores de tráfego. Em nota, a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) esclareceu que esse tipo de evento, com cobrança de valores para acesso, é permitido, desde que a legislação municipal seja respeitada. “A liberação da autorização pela Secretaria Regional para eventos em espaços públicos está condicionada ao atendimento dessas e de outras exigências legais”, complementou a Coordenadoria, “que visam garantir a organização do evento, a segurança dos participantes e o ordenamento do espaço urbano”.

Ainda conforme a pasta, em caso de cobranças para acesso, o organizador do evento deve cumprir obrigações tributárias com a Prefeitura e a regularização junto à Secretaria Municipal das Finanças (Sefin).

Como funciona a 'solicitação' de um espaço público? Conforme as diretrizes da Prefeitura de Fortaleza, a realização de qualquer evento em áreas públicas — sejam eles culturais, esportivos ou de lazer — exige uma autorização prévia das Secretarias Regionais.