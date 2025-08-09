Recém-chegado à Regional 2, Márcio Martins diz ter missão de reordenar a Beira Mar

Márcio Martins, vereador e secretário da Regional 2 / Crédito: FERNANDA BARROS

Após trocar a Secretaria Regional 10 pela Regional 2, que abrange bairros nobres como Aldeota e Meireles, o vereador licenciado Márcio Martins (União Brasil) revelou que foi incumbido pelo prefeito Evandro Leitão (PT) de reestruturar a avenida Beira Mar. Ele comenta a relação entre estar presente no governo de Evandro e ter vínculo com um partido que, na maioria, faz oposição ao PT.

Missão recebida Martins afirma que recebeu uma missão direta do prefeito Evandro, reordenar a Beira Mar, o que espera cumprir com equilíbrio. “Na gestão anterior. do prefeito Sarto, liberaram uma quantidade exagerada de permissionários, estrangulando o cartão-postal de Fortaleza. Então, nós precisamos fazer isso com muita responsabilidade, com muita sensibilidade. O objetivo não é uma caça às bruxas, mas, sim, organizar para que a Beira Mar de todos possa ser de fato de todos”, disse ao O POVO.

Base x Oposição Recentemente, em visita ao Ceará, uma das principais figuras do União Brasil, o pré-candidato à Presidência pela sigla e governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que filiados ao partido terão que deixar seus cargos em governos petistas. Para Márcio Martins, a questão é complexa, pois o União Brasil participa de governos em todo o país, o que faz com que o secretário questione a liderança de Caiado junto ao partido. “Precisa fazer isso no Brasil todo. O (pré-candidato a) presidente Ronaldo Caiado vai ter que fazer isso no Brasil todo, porque o União Brasil tem, de fato, cadeiras no Executivo no Brasil todo. E isso hoje demonstra, infelizmente, pouca habilidade de construção de um líder, porque não é dessa forma que se conquista as pessoas, ameaçando, afrontando. Eu tenho hoje um compromisso com a cidade de Fortaleza. A eleição acabou. Nós não podemos viver isso. A cidade de Fortaleza rachou ao meio em 2024. Como é que vai ser a governabilidade disso? Então, meu compromisso é com a cidade de Fortaleza”, ressaltou.

Segundo Martins, não há, por parte do União Brasil no Ceará qualquer pressão para que deixe o governo Evandro. Ele ressaltou que tem encontros semanais com o presidente estadual, Capitão Wagner, que teria ressaltado o desejo que permanecesse no cargo, assim como o desejo que concorra a deputado pela sigla em 2026. Dentro ou fora? Martins se coloca no grupo que está no União Brasil, mas alinha-se aos governos petistas. “Eu continuo no União Brasil cumprindo o meu papel, assim como outros filiados, como Roberto Pessoa, como a deputada Fernanda (Pessoa), como o deputado Firmo (Camurça), com o compromisso de entregar para as pessoas”. Para ele, não há vontade de deixar, no momento, o partido. “Agora, se de repente o União Brasil, com tudo que eu estou entregando para cidade, não me quiser, infelizmente eu vou ter que sair. Mas o meu desejo no momento é de cumprir o meu papel enquanto gestor e cumprir o meu papel enquanto filiado do União Brasil”, afirmou.