Idosas entram em acordo com construtora e aceitam vender apartamentos no Meireles

FORTALEZA-CE, BRASIL, 11.04.2025: Foto do condomínio Ângela e Kátia, Meireles. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

As duas últimas moradoras do edifício Ângela e Kátia, no bairro Meireles, em Fortaleza, entraram em acordo com a construtora Reata Arquitetura e Engenharia para vender as unidades em que residem. Os apartamentos foram alvo de disputa judicial entre as famílias das idosas e a empresa por quase 10 meses. O acordo de venda foi firmado na última quinta-feira, dia 23 de outubro.

“As partes lograram êxito em celebrar um acordo abrangente, pondo fim à demanda e a todas as controvérsias correlatas”, diz a sentença assinada pelo juiz Fernando Teles de Paula Lima, da 38ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza. O valor da venda não foi divulgado. Oferta de permuta não foi aceita pelas moradoras Para as proprietárias, a oferta inicial de permuta da construtora não era viável: elas entregariam as unidades em troca da construção de outras no mesmo local, em um novo empreendimento imobiliário de 21 andares. Devido à idade avançada das moradoras e o tempo de construção do novo imóvel, a família preferiu vender as unidades. No entanto, o valor de venda oferecido pela empresa era considerado “irrisório” paelas proprietárias. Os outros 22 moradores já haviam aceitado a permuta. A dissolução do condomínio para dividir o terreno em 24 frações vendáveis também foi questionada judicialmente pelas representantes das idosas, sob o argumento de que não havia quórum na assembleia geral que decidiu pela destituição.

Em meio ao processo de negociação, as famílias das idosas chegaram a acusar a construtora de coação para aceitar a proposta de permuta e de iniciar obras antes da saída das últimas moradoras. A Reata negou que havia funcionários realizando demolições no local e reafirmou que estava disponível para comprar o apartamento por um preço “equivalente às avaliações feitas”. Prédio tem mais de 50 anos e apresenta problemas estruturais Ferragens expostas, infiltrações e afundamento do piso externo foram algumas das deteriorações do edifício Ângela e Kátia atestadas pela Defesa Civil de Fortaleza. De acordo com laudo do órgão, o prédio teria risco de desabamento de grau médio caso os reparos não fossem realizados.