Ipês plantados na av. Dom Luís devem florescer em até dois anos, diz secretário

A Prefeitura de Fortaleza iniciou, na última terça-feira, 25, o plantio das árvores que irão compor a nova ciclovia arborizada da avenida Dom Luís, no bairro Aldeota. Cerca de 110 ipês serão instalados desde o início da avenida até a Praça Portugal. Conforme Abreu Machado, secretário de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), a copa dessas árvores deve “começar a florescer em torno de 2 anos”. LEIA TAMBÉM | Podas excessivas de árvores de Fortaleza podem configurar crime ambiental



A expectativa é que sejam plantados ipês rosa, roxos e amarelos. Até o momento, o plantio avançou desde o início da via até o trecho da avenida Senador Virgílio Távora. “Até amanhã [sexta-feira, 28] a gente finaliza 100% até a Praça Portugal”, afirmou. “Em cerca de 3 meses, esses ipês vão atingir uma boa consistência de plantio, como se já estivessem enraizados, e a copa começará a florescer em torno de 2 anos”, disse Abreu Machado. Nos canteiros, também estão sendo plantadas mudas menores ornamentais. O projeto foi desenvolvido para modernizar a ciclofaixa já existente na avenida. Ao todo, 1,9 quilômetro será arborizado, com 1,4 km de faixa sendo unidirecional e 0,5 km bidirecional. A proposta busca reduzir a temperatura da pista, que, segundo a Prefeitura, pode chegar a 51,2°C.

O investimento total da obra é de R$ 1,7 milhão, por meio da Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI). As árvores devem atingir cerca de 3 metros. Segundo a Prefeitura, esse tamanho foi recomendado por técnicos e agrônomos consultados devido às características do canteiro, que possui apenas 30 cm de largura. “Se trouxéssemos árvores com copas muito grandes, seria necessário abrir buracos enormes, inviáveis para o plantio”, explicou Abreu Machado.

O secretário Abreu Machado destacou que a intervenção substitui os antigos jarros de madeira, instalados na gestão passada. "A ideia era que aqueles jarros protegessem o ciclista, mas muitas vezes a gente via as plantas morrendo ou até sendo usadas como lixeira", afirmou. Quem passa pela avenida já observa a mudança. "Todo dia eu vou para o trabalho por aqui. Ontem eu passei por aqui e não tinha essas árvores. Eu acho interessante, quanto mais verde, eu acho sempre melhor", comentou o geólogo Ronaldo Bezerra, 48.