Praia de Iracema e Centro registram alagamentos após chuva

Aterro da Praia de Iracema, no Meireles, foi um dos locais onde houve alagamento após a chuva na noite desse sábado, 14, em Fortaleza / Crédito: Kaio Pimentel/O POVO

Após as chuvas que atingiram a Capital na noite desse sábado, 14, Fortaleza registrou focos de alagamento em diversos locais da cidade, inclusive em pontos turísticos. Ao menos duas regiões da orla, incluindo Meireles, Praia de Iracema e Centro, tiveram acúmulo de água cobrindo ruas e calçadas. Situação similar aconteceu no Carlito Pamplona e no Álvaro Weyne.

Um dos locais atingidos foi a avenida Pessoa Anta, entre a Praia de Iracema e o Centro. A região foi tomada pela água, gerando transtornos para motoristas e pedestres. A parte nas proximidades do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, uma das mais afetadas, tem longo histórico de alagamentos.

Prefeitura de Fortaleza emite nota sobre a situação; Confira O POVO procurou a Prefeitura de Fortaleza solicitando posicionamentos da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor), da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e da Secretaria da Infraestrutura (Seinf). A resposta do órgão municipal veio por meio de uma nota que será reproduzida na íntegra, a seguir: "A Secretaria Regional 12 e a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) informam que a rede de drenagem do bairro Praia de Iracema recebeu ações de limpeza e desobstrução, com serviços mecanizados para retirada de material acumulado, como areia e sedimentos, que comprometiam o fluxo das águas pluviais, além da abertura de galerias. Os trabalhos, concluídos em 26 de janeiro, contribuíram para mitigar a intensidade dos alagamentos registrados recentemente.