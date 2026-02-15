Praia de Iracema e Centro registram alagamentos após chuva

Praia de Iracema e Centro registram alagamentos após chuvaFocos de alagamento foram registrados nas avenidas Pessoa Anta, Historiador Raimundo Girão e Francisco Sá; locais têm histórico de problemas com chuvas
Após as chuvas que atingiram a Capital na noite desse sábado, 14, Fortaleza registrou focos de alagamento em diversos locais da cidade, inclusive em pontos turísticos.
Ao menos duas regiões da orla, incluindo Meireles, Praia de Iracema e Centro, tiveram acúmulo de água cobrindo ruas e calçadas. Situação similar aconteceu no Carlito Pamplona e no Álvaro Weyne.
Um dos locais atingidos foi a avenida Pessoa Anta, entre a Praia de Iracema e o Centro. A região foi tomada pela água, gerando transtornos para motoristas e pedestres. A parte nas proximidades do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, uma das mais afetadas, tem longo histórico de alagamentos.
É a segunda ocorrência do tipo nesta área em menos de duas semanas. No começo de fevereiro, diversos pontos do Centro foram atingidos, o que causou problemas no trânsito e no comércio da região.
Aterro da Praia de Iracema fica alagado
No Meireles, as proximidades do Aterro da Praia de Iracema também sofreram inundações. A região é um dos polos de Carnaval da cidade, e apresenta grande concentração de turistas.
No cruzamento da avenida Historiador Raimundo Girão com a rua Carlos Vasconcelos, a água invadiu o calçadão. Com isso, os pedestres precisavam escolher entre caminhar pela faixa de areia ou se arriscar no chão alagado.
Avenida Francisco Sá tem transtornos no trânsito devido à chuva
Já na Regional 1, a avenida Francisco Sá também sofreu alagamento. Nas imediações da praça do Carlito Pamplona, o nível da água gerou transtornos no trânsito, com carros precisando trafegar lentamente nos bairros Carlito Pamplona e Álvaro Weyne.
Prefeitura de Fortaleza emite nota sobre a situação; Confira
O POVO procurou a Prefeitura de Fortaleza solicitando posicionamentos da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor), da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e da Secretaria da Infraestrutura (Seinf).
A resposta do órgão municipal veio por meio de uma nota que será reproduzida na íntegra, a seguir:
"A Secretaria Regional 12 e a Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor) informam que a rede de drenagem do bairro Praia de Iracema recebeu ações de limpeza e desobstrução, com serviços mecanizados para retirada de material acumulado, como areia e sedimentos, que comprometiam o fluxo das águas pluviais, além da abertura de galerias. Os trabalhos, concluídos em 26 de janeiro, contribuíram para mitigar a intensidade dos alagamentos registrados recentemente.
O local apresenta uma complexidade relacionada à influência da maré e ao carreamento de areia do mar para o sistema de drenagem, o que demanda uma solução estrutural mais ampla. Diante disso, a Prefeitura de Fortaleza, o Governo do Estado e o Governo Federal atuam de forma integrada na elaboração de um estudo técnico para definir a alternativa mais adequada para solucionar os alagamentos na área.
A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) ressalta que, juntamente com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e a Ambiental Ceará, tem realizado um trabalho contínuo para promover a melhoria do sistema de saneamento básico de Fortaleza, buscando a eliminação de ligações clandestinas.
Em 2025, apenas na orla da Praia de Iracema, foram contabilizadas 276 fiscalizações, resultando em 36 notificações e 5 autos de infração, envolvendo ocorrências como lançamento de água servida, ligação de esgoto na rede de drenagem, utilização inadequada da rede de esgoto, extravasamentos e imóveis não interligados à rede pública.
Conforme o Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019), o lançamento de efluentes sem o devido tratamento em corpos d’água configura infração gravíssima, sujeita à aplicação de multa simples que pode variar de R$ 303,75 a R$ 48.600,00."
Com informações de Letícia Lopes e Kaio Pimentel