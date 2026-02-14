Mar de Fortaleza tem oito trechos próprios para banho no Carnaval

Fortaleza tem oito trechos próprios para banho durante Carnaval. / Crédito: FÁBIO LIMA

Quem pretende aproveitar o Carnaval na orla de Fortaleza deve ficar atento às condições de qualidade das praias. Conforme o boletim divulgado na última sexta-feira, 13, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), apenas oito trechos estão próprios para banho na Capital. O levantamento avalia regularmente a qualidade da água do mar e indica os pontos adequados para os banhistas, conforme critérios estabelecidos pela legislação ambiental.

Setor Centro concentra mais pontos próprios No setor Leste, que inclui praias como Praia do Futuro, Titanzinho e Abreulândia, apenas dois trechos estão liberados para banho:

- Praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba

- Praia do Titanzinho O setor Centro reúne o maior número de trechos adequados, com cinco pontos liberados. A área abrange as praias do Mucuripe, Meireles e Iracema. Já no setor Oeste, que contempla as praias da Colônia, Pirambu e Barra do Ceará, apenas um trecho apresenta condições favoráveis à balneabilidade.

Monitoramento contínuo De acordo com a Semace, o monitoramento da balneabilidade assegura a qualidade da água e contribui para a segurança dos frequentadores, seguindo os parâmetros definidos pela legislação ambiental vigente. Confira os trechos próprios na Capital Leste - Praia da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba.

Centro

- Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

- Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro.

- Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

- Praia de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

- Praia de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho. Oeste

- Praia do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes. Trechos impróprios Leste - Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.

- Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

- Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

- Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

- Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

- Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.

- Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.

- Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.

- Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.

- Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus.

- Praia da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos.