Mar de Fortaleza tem oito trechos próprios para banho no Carnaval

Praias de Fortaleza têm oito trechos próprios para banho no CarnavalBoletim divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) indica pontos adequados para banho nos setores Leste, Centro e Oeste da Capital
Quem pretende aproveitar o Carnaval na orla de Fortaleza deve ficar atento às condições de qualidade das praias. Conforme o boletim divulgado na última sexta-feira, 13, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), apenas oito trechos estão próprios para banho na Capital.
O levantamento avalia regularmente a qualidade da água do mar e indica os pontos adequados para os banhistas, conforme critérios estabelecidos pela legislação ambiental.
Setor Centro concentra mais pontos próprios
No setor Leste, que inclui praias como Praia do Futuro, Titanzinho e Abreulândia, apenas dois trechos estão liberados para banho:
- Praia da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba
- Praia do Titanzinho
O setor Centro reúne o maior número de trechos adequados, com cinco pontos liberados. A área abrange as praias do Mucuripe, Meireles e Iracema.
Já no setor Oeste, que contempla as praias da Colônia, Pirambu e Barra do Ceará, apenas um trecho apresenta condições favoráveis à balneabilidade.
LEIA MAIS | "Carnaval vai ser de chuva no Ceará", afirma meteorologista da Funceme
Monitoramento contínuo
De acordo com a Semace, o monitoramento da balneabilidade assegura a qualidade da água e contribui para a segurança dos frequentadores, seguindo os parâmetros definidos pela legislação ambiental vigente.
Confira os trechos próprios na Capital
Leste
- Praia da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba.
- Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho.
Centro
- Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
- Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro.
- Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.
- Praia de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior
- Praia de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.
Oeste
- Praia do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes.
Trechos impróprios
Leste
- Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.
- Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.
- Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.
- Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
- Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.
- Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.
- Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.
- Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.
- Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.
- Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus.
- Praia da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos.
Centro
- Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.
- Praia do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.
- Praia do Mucuripe – Porto dos Botes. Na altura da rua Interna.
- Praia do Mucuripe – Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.
- Praia do Mucuripe – Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.
Oeste
- Praia da Leste Oeste – Próximo à Igreja de Santa Edwiges.
- Praia Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta).
- Praia Barra do Ceará – Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.
- Praia do Pirambu – Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.
- Praia da Colônia – Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge.
- Praia da Colônia – Ao final da Av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.
- Praia da Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará.
- Praia Barra do Ceará – Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde.
- Praia Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará.
- Praia Barra do Ceará – Na altura da rua Bom Jesus.