Carnaval no Mercado dos Pinhões reúne criatividade, memória afetiva e clima de pertencimento

Foliões com fantasias se divertem no sabado de Carnaval no Mercado dos Pinhões / Crédito: Samuel Setubal

O sábado, 14, de Carnaval no Mercado dos Pinhões, em Fortaleza, foi marcado por cores, criatividade e um clima de alegria que tomou conta do polo carnavalesco.

Fantasias cheias de significado, música animando o público e personagens diversos ajudaram a transformar o espaço em um encontro de memórias, leveza e felicidade — sentimentos que definem a festa para quem escolheu celebrar ali.



Entre os foliões, o professor Joel Soares Alves chamou atenção ao surgir fantasiado de vovó e Frajola e Piu-Piu, da animação Looney Tunes. Para ele, a escolha vai além da brincadeira e carrega um resgate afetivo.

“É um retorno à infância, à adolescência, à inocência dos outros Carnavais. É brincar e trazer alegria de uma forma simples, fazendo as pessoas se lembrarem dos filmes, dos desenhos, das revistinhas que marcaram tanto a nossa infância. Hoje a gente vive tanta violência, e o Carnaval também é esse espaço de lembrar do que é leve”, afirmou.

Joel Soares Alves fantasiado de vovó no Carnaval dos Pinhões Crédito: Samuel Setubal

Outro destaque da noite foi o casal Gisele Vasconcelos e Rogério Almeida, que escolheram uma fantasia de vikings para curtir a folia. Fãs de séries com essa temática, eles dizem que o Carnaval é o momento ideal para transformar referências culturais em fantasia e diversão.

“A gente é muito fã de séries com essa temática e sempre curte o Carnaval nos polos carnavalescos. A fantasia não foi fácil, foi praticamente um ano pensando, aproveitando ideias e customizando”, explicou o casal, que em 2025 se fantasiaram de cangaceiros.

Gisele é contadora, e Rogério trabalha como diretor de arte na área da publicidade — o que ajudou no processo criativo da produção.

