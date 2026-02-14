Carnaval no Mercado dos Pinhões reúne criatividade, memória afetiva e clima de pertencimento

Carnaval no Mercado dos Pinhões reúne criatividade, memória afetiva e clima de pertencimentoO primeiro sábado de Carnaval no Mercado dos Pinhões confirmou a força da folia em Fortaleza. Entre fantasias criativas, personagens cheios de significado e histórias marcadas por afeto, o polo carnavalesco reuniu foliões que encontraram, na festa, um espaço de leveza, pertencimento e celebração da cultura local
O sábado, 14, de Carnaval no Mercado dos Pinhões, em Fortaleza, foi marcado por cores, criatividade e um clima de alegria que tomou conta do polo carnavalesco.
Fantasias cheias de significado, música animando o público e personagens diversos ajudaram a transformar o espaço em um encontro de memórias, leveza e felicidade — sentimentos que definem a festa para quem escolheu celebrar ali.
Entre os foliões, o professor Joel Soares Alves chamou atenção ao surgir fantasiado de vovó e Frajola e Piu-Piu, da animação Looney Tunes. Para ele, a escolha vai além da brincadeira e carrega um resgate afetivo.
“É um retorno à infância, à adolescência, à inocência dos outros Carnavais. É brincar e trazer alegria de uma forma simples, fazendo as pessoas se lembrarem dos filmes, dos desenhos, das revistinhas que marcaram tanto a nossa infância. Hoje a gente vive tanta violência, e o Carnaval também é esse espaço de lembrar do que é leve”, afirmou.
Mesmo não morando em Fortaleza, Joel faz questão de participar da festa no Mercado dos Pinhões todos os anos.
“Eu moro em Maranguape, mas trabalho aqui. Há quase cinco anos, eu venho todos os Carnavais para o Mercado dos Pinhões. E todo dia é uma coisa diferente”, contou.
Outro destaque da noite foi o casal Gisele Vasconcelos e Rogério Almeida, que escolheram uma fantasia de vikings para curtir a folia. Fãs de séries com essa temática, eles dizem que o Carnaval é o momento ideal para transformar referências culturais em fantasia e diversão.
“A gente é muito fã de séries com essa temática e sempre curte o Carnaval nos polos carnavalescos. A fantasia não foi fácil, foi praticamente um ano pensando, aproveitando ideias e customizando”, explicou o casal, que em 2025 se fantasiaram de cangaceiros.
Gisele é contadora, e Rogério trabalha como diretor de arte na área da publicidade — o que ajudou no processo criativo da produção.
“Ele acabou fazendo boa parte da customização, pensando nos detalhes e no visual da fantasia”, completaram.
Fantasias de felinos
A criatividade também marcou a fantasia de Leonardo Sousa e Thiago Maia, publicitário e estilista, respectivamente. Leonardo chamou atenção ao surgir caracterizado como um tigre, fantasia que carrega uma história iniciada antes da pandemia.
“Essa fantasia nasceu em 2019, no período pré-pandemia, quando uma amiga resolveu fazer um vlog em que todo mundo estava fantasiado de bicho. Eu resolvi fazer esse tigre, mexendo com a maquiagem e com a vestimenta. Acho muito bacana usar a criatividade e me divertir no Carnaval interagindo com as pessoas”, contou.
Segundo ele, apesar do impacto visual, o preparo não exige tanto tempo. “A maquiagem demora cerca de 40 minutos”, explicou.
Para o casal, a escolha pelo Mercado dos Pinhões também passa pela sensação de pertencimento e pela busca por uma festa segura e acolhedora.
“A gente está sempre procurando um lugar bacana, com segurança, e acaba parando por aqui, no mesmo lugar”, disseram. Na avaliação deles, o Carnaval em Fortaleza tem um diferencial importante.
“Estar em casa é muito bom. Tem a questão da economia, mas também estamos em um dos destinos mais procurados do Brasil”, destacaram.
Fantasias de Carnaval extrapolam o básico
Fantasiada de Dama de Copas, a servidora pública Paula Raquel também marcou presença no primeiro sábado de folia. Para ela, a escolha da fantasia tem relação direta com criatividade e renovação.
“Eu escolhi a Dama de Copas porque achei a fantasia bonita, criativa e chamativa. Todo ano eu gosto de renovar”, explicou.
Paula conta que a fantasia já foi comprada pronta, mas que o mais importante é o estímulo à imaginação. “Não fui eu que confeccionei, já comprei assim. Mas o Carnaval daqui incentiva muito a criatividade”, afirmou.
Frequentadora assídua do polo carnavalesco, ela diz que o Mercado dos Pinhões já faz parte da tradição. “Todo ano eu venho. Passar o Carnaval em Fortaleza já é de praxe”, disse.
“O que me deixa mais feliz no Carnaval de Fortaleza é a criatividade. Toda vez que venho aqui vejo o pessoal fantasiado, e isso deixa a gente mais à vontade para criar e se renovar todo ano”, destacou.
Além do Mercado dos Pinhões, ela pretende circular por outros polos da cidade. “Quero ir para o Aterro, para o Farol, e provavelmente também para o Benfica”, contou.
Em meio aos desafios do cotidiano, Paula define o significado do Carnaval de forma direta. “É descontração, alegria e a possibilidade de você ser quem você é”, resumiu.
Festa em família
No palco do polo carnavalesco, o repertório musical ajudou a conduzir a festa em clima de nostalgia e celebração. Clássicos do Carnaval e do axé dominaram as caixas de som, com sucessos que atravessam gerações — de Pequena Eva a outros hinos que seguem embalando multidões e despertando coros espontâneos entre os foliões.
A trilha sonora ficou por conta do DJ Elias Alves, além das apresentações de Rozângela Bandeira, Belinho e Déborah Lima, que mantiveram o público animado do início ao fim da programação. Além da música, a organização do público e a presença da segurança chamaram atenção ao longo da noite.
Famílias com crianças, grupos de amigos e foliões de diferentes idades dividiram o espaço com respeito e tranquilidade, em um ambiente visivelmente bem organizado. Mesmo com o tempo ameaçando chuva em alguns momentos, ninguém arredou o pé: a festa seguiu firme, marcada pela convivência harmoniosa e pela vontade coletiva de aproveitar cada instante do Carnaval.