Vai chover no Carnaval? Confira previsão dos próximos dias em Fortaleza

Vai chover no Carnaval? Confira previsão dos próximos dias em Fortaleza

Céu nublado e pancadas de chuvas isoladas marcam a previsão do tempo para os próximos dias de Carnaval em Fortaleza. Porém, precipitações são passageiras
O ciclo carnavalesco de Fortaleza começou nesta sexta-feira, 13, e segue até a terça-feira de Carnaval, 17. Do Pré-Carnaval até hoje, foi possível ver sol entre nuvens, além de pancadas de chuva isoladas. Entretanto, as precipitações bruscas, porém rápidas, não impedirão os foliões de curtirem os polos de festa da cidade.

Confira, abaixo, a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para os próximos dias de folia na Capital:

Carnaval em Fortaleza: vai chover nos próximos dias?

A previsão é que este domingo, 15, e esta segunda-feira, 16, apresentem céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões do Ceará. Em Fortaleza, há alta possibilidade de chuvas isoladas durante a manhã, que costumam ocorrer como pancadas intensas, mas passageiras.

Os detalhes de como será a terça-feira carnavalesca ainda não foram divulgados, mas a expectativa é de que o cenário siga o dos dias anteriores. Segundo a Funceme, essas chuvas ocorrem devido ao posicionamento de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre o Nordeste.

O VCAN é um sistema de baixa pressão atmosférica que atua na alta troposfera, caracterizado por ventos que giram no sentido horário (no Hemisfério Sul) e pela presença de ar frio em seu centro. É também um sistema "instável", pois, se ele se deslocar alguns quilômetros, o tempo pode mudar de ensolarado para chuvas fortes em poucos minutos.

