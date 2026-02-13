Tráfego é reconfigurado no entorno da Av. Senador Virgílio Távora

Mudanças no entorno da avenida Senador Virgílio Távora / Crédito: Victor Marvyo

Motoristas que circulam pelo entorno da avenida Senador Virgílio Távora, em Fortaleza, no trecho entre as avenidas Antônio Sales e Padre Antônio Tomás, devem ficar atentos às mudanças no tráfego a partir desta sexta-feira, 13. As intervenções se concentram principalmente nas vias adjacentes, como as ruas Henriqueta Galeno, General Tertuliano Potiguara, Carolina Sucupira e demais acessos da região. As medidas são executadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e incluem a instalação de dois novos semáforos, além da alteração de sentidos em ruas estratégicas da região.

Novos semáforos e reconfiguração viária Entre as mudanças, estão a implantação de novos semáforos nos cruzamentos da avenida Senador Virgílio Távora com as ruas Carolina Sucupira e Henriqueta Galeno. Já o semáforo no cruzamento com a rua General Tertuliano Potiguara foi desativado. Segundo a AMC, a instalação dos equipamentos tem como objetivo disciplinar a circulação de veículos, reduzir o risco de acidentes e proporcionar mais segurança para condutores e pedestres. Confira mapa. AMC realiza mudanças no entorno da Av. Senador Virgílio Távora Crédito: AMC / Divulgação

Com a abertura do canteiro central no cruzamento com a rua Carolina Sucupira, a via passa a funcionar como novo corredor de acesso para outras regiões da Cidade, como o Centro. O mesmo ocorre com a rua Henriqueta Galeno, que passa a atuar como ligação estratégica em direção à área central.

Alterações de sentido e novos acessos Com as mudanças, a rua Henriqueta Galeno terá o sentido alterado para Aldeota/Centro no trecho entre a avenida Senador Virgílio Távora e a rua Leonardo Mota, passando a ser via preferencial.