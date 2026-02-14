Carnaval 2026: aterrinho anima-se com show de Arlindinho na primeira noite de folia

Programação conta com apresentações de Arlindinho e Bloco Sambamor na Praia de Iracema na noite deste sábado, 14

Apesar da primeira noite do Carnaval de Fortaleza no Aterrinho da Praia de Iracema ter começado com um público tímido por volta das 20 horas deste sábado, 14, tudo mudou com o início do show de Arlindinho. A frente do palco ficou lotada, principalmente após o cantor descer para o corredor e pular Carnaval com o público.

No começo do evento no polo do Ciclo Carnavalesco da Capital, os foliões dançavam ao som de show em homenagem à Macaúba do Bandolim. A atração principal da abertura do Carnaval de Fortaleza, o cantor Arlindinho, entrou no palco às 20 horas.