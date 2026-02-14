Carnaval 2026: aterrinho anima-se com show de Arlindinho na primeira noite de folia

Carnaval 2026: aterrinho anima-se com show de Arlindinho na primeira noite de foliaProgramação conta com apresentações de Arlindinho e Bloco Sambamor na Praia de Iracema na noite deste sábado, 14
Apesar da primeira noite do Carnaval de Fortaleza no Aterrinho da Praia de Iracema ter começado com um público tímido por volta das 20 horas deste sábado, 14, tudo mudou com o início do show de Arlindinho. A frente do palco ficou lotada, principalmente após o cantor descer para o corredor e pular Carnaval com o público.
No começo do evento no polo do Ciclo Carnavalesco da Capital, os foliões dançavam ao som de show em homenagem à Macaúba do Bandolim. A atração principal da abertura do Carnaval de Fortaleza, o cantor Arlindinho, entrou no palco às 20 horas.
O local é vigiado por torres de segurança com dois ou três policiais militares. A estrutura do evento conta com banheiros espalhados ao longo da faixa de areia para o público.
Além disso, há um posto médico próximo ao local da festa para eventuais necessidades dos foliões.
O entorno da Beira-Mar e Praia de Iracema também registra movimento típico de sábado à noite, com pessoas caminhando e se exercitando pelo calçadão, alheios ao Carnaval. (Colaborou Mirla Nobre)