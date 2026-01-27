Fortaleza registra 20 ocorrências de alagamentos na 1ª grande chuva do ano

Imagem de apoio ilustrativo. Vários pontos da periferia ficam alagados / Crédito: Samuel Setubal

Resumo Fortaleza registrou 20 ocorrências relacionadas a alagamentos e desabamentos na primeira grande chuva do ano.



Um adolescente morreu após ser arrastado pela correnteza no bairro Bom Jardim.



O bairro Granja Lisboa foi o mais afetado, com 120,4 mm de chuva em 24 horas.



A Defesa Civil orienta a população a acompanhar boletins meteorológicos e adotar medidas preventivas. Na primeira grande chuva do ano, Fortaleza contabilizou 20 ocorrências relacionadas a alagamentos e desabamentos, durante o período das 6h às 18h. A informação foi atualizada pela Defesa Civil de Fortaleza (DCFor).

No total, foram nove alagamentos, cinco riscos de desabamento, três inundações, dois desabamentos e um solapamento.



O coronel Aroldo Gondim, coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, havia indicado o registro de 16 ocorrências, em entrevista à rádio O POVO CBN, na tarde desta terça-feira, 27. Confira a entrevista completa De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital registrou inicialmente cerca de 125 milímetros de chuva, caracterizando a primeira grande precipitação de 2026. O bairro Granja Lisboa foi o mais afetado, com acumulado de 120,4 mm nas últimas 24 horas, entre as 18h de ontem, 26, e as 18h de hoje, 27. LEIA TAMBÉM | Ceará registra chuva em mais de 140 municípios; confira previsão

Além da Granja Lisboa, outros bairros também enfrentaram volumes expressivos de chuva, como Vila Velha (110,4 mm), Centro (97,3 mm) e Mucuripe (94,7 mm). As precipitações provocaram ruas alagadas, lentidão no trânsito e danos pontuais. Na avenida Heráclito Graça, uma árvore caiu sobre um veículo, sem registro de feridos. “Foi um volume de chuva significativo em um curto espaço de tempo. Desde cedo, estamos com todas as equipes em campo, avaliando os pontos críticos da cidade e realizando as devidas intervenções”, afirmou o coronel Aroldo Gondim. Segundo ele, o histórico de intervenções realizadas nos canais de Fortaleza ao longo de 2025 permite que a Defesa Civil atue de forma mais preventiva neste ano.