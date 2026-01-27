Fortaleza registra 20 ocorrências de alagamentos na 1ª grande chuva do ano

Fortaleza registra 20 ocorrências de alagamentos na 1ª grande chuva do anoForam registrados 125 milímetros de chuva, caracterizando a primeira grande precipitação de 2026 com ruas alagadas, lentidão no trânsito e danos pontuais
Resumo
Um adolescente morreu após ser arrastado pela correnteza no bairro Bom Jardim.
O bairro Granja Lisboa foi o mais afetado, com 120,4 mm de chuva em 24 horas.
A Defesa Civil orienta a população a acompanhar boletins meteorológicos e adotar medidas preventivas.
Na primeira grande chuva do ano, Fortaleza contabilizou 20 ocorrências relacionadas a alagamentos e desabamentos, durante o período das 6h às 18h. A informação foi atualizada pela Defesa Civil de Fortaleza (DCFor).
No total, foram nove alagamentos, cinco riscos de desabamento, três inundações, dois desabamentos e um solapamento.
O coronel Aroldo Gondim, coordenador da Defesa Civil de Fortaleza, havia indicado o registro de 16 ocorrências, em entrevista à rádio O POVO CBN, na tarde desta terça-feira, 27.
De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital registrou inicialmente cerca de 125 milímetros de chuva, caracterizando a primeira grande precipitação de 2026. O bairro Granja Lisboa foi o mais afetado, com acumulado de 120,4 mm nas últimas 24 horas, entre as 18h de ontem, 26, e as 18h de hoje, 27.
Além da Granja Lisboa, outros bairros também enfrentaram volumes expressivos de chuva, como Vila Velha (110,4 mm), Centro (97,3 mm) e Mucuripe (94,7 mm). As precipitações provocaram ruas alagadas, lentidão no trânsito e danos pontuais. Na avenida Heráclito Graça, uma árvore caiu sobre um veículo, sem registro de feridos.
“Foi um volume de chuva significativo em um curto espaço de tempo. Desde cedo, estamos com todas as equipes em campo, avaliando os pontos críticos da cidade e realizando as devidas intervenções”, afirmou o coronel Aroldo Gondim.
Segundo ele, o histórico de intervenções realizadas nos canais de Fortaleza ao longo de 2025 permite que a Defesa Civil atue de forma mais preventiva neste ano.
“A gente já inicia 2026 fazendo o mesmo trabalho do ano passado, acompanhando aqueles canais que historicamente causam mais problemas, como os do Dom Lustosa, Bom Jardim e Passaré”, explicou.
Entre as ocorrências mais graves registradas até o momento estão dois desabamentos e a morte de um adolescente, que foi levado pela correnteza no bairro Bom Jardim e teve o corpo encontrado posteriormente.
“Pela quantidade de chuva, até consideramos que o número de ocorrências ficou abaixo do esperado”, avaliou o coordenador.
Orientações à população
A Defesa Civil do Ceará reforça a importância da adoção de medidas preventivas para reduzir riscos e garantir a segurança da população durante o período chuvoso:
- Acompanhar diariamente os boletins meteorológicos divulgados pela Funceme e pela Defesa Civil;
- Procurar abrigo durante chuvas intensas, evitando permanecer debaixo de árvores;
- Não transitar próximo a postes ou árvores;
- Evitar caminhar por áreas alagadas, devido ao risco de contaminação por doenças;
- Verificar as condições de estruturas como telhados e paredes.
“Se estiver transitando com veículo, é importante redobrar a atenção ao passar por áreas desconhecidas, pois uma lâmina de água acima de 20 centímetros já é capaz de arrastar um carro ou causar pane”, alertou Gondim.
Para receber alertas da Defesa Civil na sua região, basta enviar um SMS para o número 40199, informando o CEP da rua.
Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
