Árvore cai sobre carro na avenida Heráclito Graça após chuvas em Fortaleza

Árvore cai sobre carro na avenida Heráclito Graça após chuvas em FortalezaComerciantes do entorno afirmaram que não há registro de pessoas feridas, apenas danos materiais
Uma árvore caiu sobre um carro na avenida Heráclito Graça, no Centro, após as fortes chuvas que atingiram Fortaleza na manhã desta terça-feira, 27. Em imagens encaminhadas ao O POVO, é possível ver o tronco e os galhos ocupando a carroceria de uma Fiat Toro prata.
Em Fortaleza, a chuva chegou a marca de 90,8mm.
Comerciantes do entorno afirmaram ao O POVO que não houve feridos, apenas danos materiais, apenas danos materiais a um carro que foi atingido pela árvore. A informação foi confirmada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que informou que os dois ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos.
A Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) declarou, em nota, que já iniciou o recolhimento da árvore. A AMC informou ainda que agentes foram enviados para controlar o tráfego e prestar apoio aos condutores no trecho. Duas faixas da direita precisaram ser interditadas.
O que fazer em casos de quedas de árvore?
Para o recolhimento de galhos e árvores caídas em logradouros públicos, a UrbFor orienta que encaminhar o pedido pelo número de WhatsApp (85) 9 8682-2269. O contato é exclusivo para o recebimento de demandas de árvores caídas e, por meio dele, o solicitante pode enviar fotos e vídeos, junto ao endereço da ocorrência.
No caso de árvores caídas no período noturno, nos finais de semana e em feriados, a demanda deve ser solicitada junto ao Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193.
Em caso de qualquer risco ou emergência, a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) deve ser acionada via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender às demandas da população.
Durante o período de chuvas, a DCFor orienta que a população adote medidas preventivas para reduzir riscos.
Confira a lista das principais recomendações:
- Evitar se abrigar debaixo de árvores, postes, estruturas metálicas ou fiação elétrica
- Não trafegar por áreas alagadas ou sujeitas a inundações
- Desligar equipamentos da tomada em caso de chuvas intensas ou incidência de raios
- Evitar locais abertos, como campos de futebol
- Não permanecer dentro da água
- Não frequentar rios, lagoas ou cachoeiras durante fortes chuvas, devido ao risco de cabeças d’água.
A DCFor também destaca a importância de não consumir alimentos ou água atingidos por alagamentos e de manter o descarte correto do lixo, evitando o acúmulo em vias, bueiros e corpos hídricos, o que contribui para a prevenção de alagamento.
