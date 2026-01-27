Árvore cai sobre carro na avenida Heráclito Graça após chuvas em Fortaleza

Comerciantes do entorno afirmaram que não houve feridos, apenas danos materiais, apenas danos materiais a um carro que foi atingido pela árvore / Crédito: Leitor / Via WhatsApp Rádio O POVO CBN

Uma árvore caiu sobre um carro na avenida Heráclito Graça, no Centro, após as fortes chuvas que atingiram Fortaleza na manhã desta terça-feira, 27. Em imagens encaminhadas ao O POVO, é possível ver o tronco e os galhos ocupando a carroceria de uma Fiat Toro prata. Em Fortaleza, a chuva chegou a marca de 90,8mm.

Comerciantes do entorno afirmaram ao O POVO que não houve feridos, apenas danos materiais, apenas danos materiais a um carro que foi atingido pela árvore. A informação foi confirmada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que informou que os dois ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos. A Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) declarou, em nota, que já iniciou o recolhimento da árvore. A AMC informou ainda que agentes foram enviados para controlar o tráfego e prestar apoio aos condutores no trecho. Duas faixas da direita precisaram ser interditadas. Comerciantes do entorno afirmaram que não houve feridos, apenas danos materiais, apenas danos materiais a um carro que foi atingido pela árvore Crédito: Leitor / Via WhatsApp O POVO

O que fazer em casos de quedas de árvore? Para o recolhimento de galhos e árvores caídas em logradouros públicos, a UrbFor orienta que encaminhar o pedido pelo número de WhatsApp (85) 9 8682-2269. O contato é exclusivo para o recebimento de demandas de árvores caídas e, por meio dele, o solicitante pode enviar fotos e vídeos, junto ao endereço da ocorrência. No caso de árvores caídas no período noturno, nos finais de semana e em feriados, a demanda deve ser solicitada junto ao Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193.