Transtornos no trânsito e alagamentos são registrados após chuvas em Fortaleza e RMF

Transtornos no trânsito e alagamentos são registrados após chuvas em Fortaleza e RMFHá registros de quedas de energia, semáforos desligados, pontos de alagamentos, lentidão no trânsito e aumento dos preços de transportes de aplicativo
Fortaleza registrou fortes chuvas na manhã desta terça-feira, 27. Entre 0h e 11 horas desta terça-feira, 27, a Capital notificou um acumulado de 125 milímetros (mm), de acordo com balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, divulgado no aplicativo Funceme Tempo.
O volume foi o suficiente para mudar a rotina matinal dos moradores. Conforme apurado pelo O POVO, por volta das 7h11min, há registros de semáforo apagado no cruzamento das avenidas Santos Dumont e Desembargador Moreira, no bairro Aldeota.
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou, em nota, que atua conforme protocolos operacionais para períodos de chuva, com foco no ordenamento do trânsito e no suporte aos condutores.
"O efetivo é direcionado prioritariamente para os cruzamentos com maior fluxo de veículos, a fim de garantir mais fluidez e segurança viária".
O órgão informa ainda que, paralelamente, técnicos já estão nas ruas para reestabelecer o funcionamento de semáforos que eventualmente apresentarem instabilidade em razão das condições climáticas.
Já a Enel informou que equipes estão em deslocamento para atender ocorrências de queda de energia nos seguintes pontos: avenida Godofredo Maciel, no bairro Parangaba e na rua Gaudioso Carvalho, no bairro Floresta/Jardim Iracema.
Alagamentos mudam rotas para motoristas da Capital
Segundo relatos de motoristas, a orientação é evitar o tráfego de veículos na avenida Visconde do Rio Branco, na altura da avenida Soriano Albuquerque, no Centro, por conta de alagamentos na via.
Alagamentos e lentidão no trânsito também foram notificados no bairro Parangaba. Na avenida Edilson Brasil Soares, no bairro Messejana, um ônibus precisou parar na via após o início das chuvas e passageiros precisaram descer do veículo. No local, há relatos de engarrafamento.
O trânsito intenso foi registrado também na avenida Rogaciano Leite, próximo ao bairro Cocó. Na rua Castro e Silva, no Centro, moradores relatam engarrafamentos que ultrapassam um hora.
Por lá, um morador afirmou que “tinha pessoas em situação de rua jogando pedra em alguns carros e o pessoal, com medo, estava fazendo o retorno. Algumas pessoas desceram do ônibus devido a demora e, também com medo, voltaram para o coletivo”.
No Centro, na rua Tristão Gonçalves, um bueiro estourou.
O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e com a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) para apurar o caso. A matéria será atualizada após o retorno.
Usuários reclamam de aumento de preço expressivo no serviço de transporte por app
Para quem opta ou precisa utilizar transporte por aplicativo, os desafios também seguem intensos. Moradores relataram o aumento significativo no preço das corridas até às 8h20min desta terça-feira, 27.
Em um relato um passageiro afirmou estar tentando solicitar um veículo, mas a cobrança estaria em torno de R$80 para uma viagem de 15 quilômetros (km).
Uma corrida da rua São Cristóvão, no bairro Jangurussu, para a avenida Aguanambi, no bairro José Bonifácio, está saindo por volta dos R$35, conforme um outro passageiro. “O normal é R$25”, explica.
Sobre deslizamentos em áreas de riscos, a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) explicou que o plantão noturno não registrou ocorrências, mas que durante a manhã as notificações podem começar a chegar, tendo em vista a intensificação das chuvas. O órgão informou que os dados sobre ocorrências serão divulgados somente ao final do dia.
Região Metropolitana de Fortaleza também registra lentidão no trânsito
Em Caucaia, moradores também relataram chuva forte e alagamentos no Cumbuco. No Conjunto São Miguel, na ponte sobre o rio Maranguapinho, próximo à divisa com Fortaleza, moradores registraram alagamentos na rua Verona. Por lá, no bairro Icaraí, ruas sem asfalto também acumulam água e dificultam o tráfego de veículos e pessoas.
Conforme balanço parcial da Funceme, ainda não há registros do acumulado total de chuvas para o município de Caucaia.
