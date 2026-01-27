Transtornos no trânsito e alagamentos são registrados após chuvas em Fortaleza e RMF

No bairro São Miguel, em Caucaia, um carro ficou quase submerso no alagamento. Em Fortaleza, um ônibus precisou parar e os passageiros desceram / Crédito: WhatsApp O POVO/Reprodução

Fortaleza registrou fortes chuvas na manhã desta terça-feira, 27. Entre 0h e 11 horas desta terça-feira, 27, a Capital notificou um acumulado de 125 milímetros (mm), de acordo com balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, divulgado no aplicativo Funceme Tempo. O volume foi o suficiente para mudar a rotina matinal dos moradores. Conforme apurado pelo O POVO, por volta das 7h11min, há registros de semáforo apagado no cruzamento das avenidas Santos Dumont e Desembargador Moreira, no bairro Aldeota.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou, em nota, que atua conforme protocolos operacionais para períodos de chuva, com foco no ordenamento do trânsito e no suporte aos condutores.

LEIA | Ceará registrou mais de 160 mil raios ao longo de 2025, informa Enel "O efetivo é direcionado prioritariamente para os cruzamentos com maior fluxo de veículos, a fim de garantir mais fluidez e segurança viária". O órgão informa ainda que, paralelamente, técnicos já estão nas ruas para reestabelecer o funcionamento de semáforos que eventualmente apresentarem instabilidade em razão das condições climáticas.

Já a Enel informou que equipes estão em deslocamento para atender ocorrências de queda de energia nos seguintes pontos: avenida Godofredo Maciel, no bairro Parangaba e na rua Gaudioso Carvalho, no bairro Floresta/Jardim Iracema. Alagamentos mudam rotas para motoristas da Capital Segundo relatos de motoristas, a orientação é evitar o tráfego de veículos na avenida Visconde do Rio Branco, na altura da avenida Soriano Albuquerque, no Centro, por conta de alagamentos na via. Alagamentos e lentidão no trânsito também foram notificados no bairro Parangaba. Na avenida Edilson Brasil Soares, no bairro Messejana, um ônibus precisou parar na via após o início das chuvas e passageiros precisaram descer do veículo. No local, há relatos de engarrafamento.

Na avenida Edilson Brasil Soares, um ônibus parou na via após o início das chuvas e os passageiros precisaram descer Crédito: Beatriz Cavalcante / O POVO LEIA TAMBÉM | Como se proteger de raios durante o período chuvoso no Ceará O trânsito intenso foi registrado também na avenida Rogaciano Leite, próximo ao bairro Cocó. Na rua Castro e Silva, no Centro, moradores relatam engarrafamentos que ultrapassam um hora.

Por lá, um morador afirmou que “tinha pessoas em situação de rua jogando pedra em alguns carros e o pessoal, com medo, estava fazendo o retorno. Algumas pessoas desceram do ônibus devido a demora e, também com medo, voltaram para o coletivo”. No Centro, na rua Tristão Gonçalves, um bueiro estourou. Bueiro estoura na rua Tristão Gonçalves, no Centro de Fortaleza Crédito: Marcos Lima/Leitor Via Whats App