Com 125 mm de chuvas, Fortaleza registra 1ª grande chuva do ano

Fortaleza registrou o maior acumulado de chuvas do ano nas últimas 24 horas . Conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado no aplicativo Funceme Tempo, a Capital registrou um acumulado de 125 mm entre as 7 horas de segunda-feira, 26, até as 7 horas desta terça-feira, 27

O maior registro tinha sido no dia 24 de janeiro, com a precipitação máxima de 14 mm. Na segunda-feira, 26, a Funceme emitiu um alerta meteorológico de chuvas intensas para todos os 184 municípios, com graus de risco variando entre risco potencial e médio.

No Ceará, o período de precipitação se estende entre os meses de fevereiro e maio. Entre dezembro e janeiro, acontece a pré-estação chuvosa.

O volume foi o suficiente para gerar transtornos para quem trafega pela cidade na manhã desta terça-feira, 27. Conforme apuração do O POVO, foram registrados ocorrências como quedas de energia, semáforos desligados, alagamentos e transtornos no trânsito.

Ceará tem 40% de chances de chuvas abaixo da média

O prognóstico divulgado pela Funceme na quarta-feira, 21, indica que entre os meses de fevereiro e abril, nos três primeiros meses da quadra chuvosa no Estado, há 40% de probabilidade do Ceará registrar chuvas abaixo da média.