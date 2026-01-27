Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com 125 mm de chuvas, Fortaleza registra 1ª grande chuva do ano

Capital registrou um acumulado de 125 mm entre às 7 horas de segunda-feira, 26, e às 7 horas desta terça-feira, 27
Fortaleza registrou o maior acumulado de chuvas do ano nas últimas 24 horas. Conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado no aplicativo Funceme Tempo, a Capital registrou um acumulado de 125 mm entre as 7 horas de segunda-feira, 26, até as 7 horas desta terça-feira, 27

LEIA MAIS | CE recebe aviso de chuvas intensas até terça-feira, 27

O maior registro tinha sido no dia 24 de janeiro, com a precipitação máxima de 14 mm. Na segunda-feira, 26, a Funceme emitiu um alerta meteorológico de chuvas intensas para todos os 184 municípios, com graus de risco variando entre risco potencial e médio.

No Ceará, o período de precipitação se estende entre os meses de fevereiro e maio. Entre dezembro e janeiro, acontece a pré-estação chuvosa.

O volume foi o suficiente para gerar transtornos para quem trafega pela cidade na manhã desta terça-feira, 27. Conforme apuração do O POVO, foram registrados ocorrências como quedas de energia, semáforos desligados, alagamentos e transtornos no trânsito.

Ceará tem 40% de chances de chuvas abaixo da média

O prognóstico divulgado pela Funceme na quarta-feira, 21, indica que entre os meses de fevereiro e abril, nos três primeiros meses da quadra chuvosa no Estado, há 40% de probabilidade do Ceará registrar chuvas abaixo da média.

O estudo indica ainda que os reservatórios hídricos do Estado estão em 38,6% da capacidade, o equivalente a cerca de 7 bilhões de metros cúbicos, conforme dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) do Ceará.

 

