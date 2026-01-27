Fortaleza: jovem de 15 anos morre após ser arrastado para canal

Adolescente de 15 anos desaparece após ser arrastado para canal durante chuvas em FortalezaDois jovens estavam tomando banho no Rio Maranguapinho, durante a chuva, e um deles foi arrastado pela correnteza
Um adolescente de 15 anos desapareceu após ser arrastado para um canal localizado em trecho do rio Maranguapinho, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 27.
Segundo relatos de moradores da região, dois adolescentes estavam tomando banho no rio utilizando uma placa de isopor. Eles teriam se aproximado de uma área de vegetação e ambos saltaram na água. Um deles conseguiu sair do rio e o outro acabou sendo arrastado pela correnteza.
No local, as buscas estão sendo realizadas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e por moradores da região. A corporação informou que duas equipes foram acionadas e se deslocaram até a área para atender à ocorrência.
"Foram deslocadas ao local uma equipe de salvamento e uma equipe de mergulho. Ao chegarem, os bombeiros constataram que o nível do rio estava elevado em decorrência das fortes chuvas registradas na região", disse nota da corporação.
O desaparecimento aconteceu por volta das 7h30min após as fortes chuvas registradas em Fortaleza, que acumularam 90 milímetros (mm) até às 11h20min, marcando a primeira grande chuva do ano na Capital.
A ocorrência segue em andamento. O POVO também procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) para saber se demais órgãos de segurança foram acionados. A matéria será atualizada quando a pasta responder.
Leia mais