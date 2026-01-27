Fortaleza: jovem de 15 anos morre após ser arrastado para canal

Adolescente tomava banho com placa de isopor no rio e desapareceu após ser arrastado por correnteza em Fortaleza / Crédito: Divulgação/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um adolescente de 15 anos desapareceu após ser arrastado para um canal localizado em trecho do rio Maranguapinho, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 27. Segundo relatos de moradores da região, dois adolescentes estavam tomando banho no rio utilizando uma placa de isopor. Eles teriam se aproximado de uma área de vegetação e ambos saltaram na água. Um deles conseguiu sair do rio e o outro acabou sendo arrastado pela correnteza.

