Hospital Infantil Albert Sabin alaga após chuvas em Fortaleza

Água suja e mau cheiro: Hospital Infantil Albert Sabin alaga após chuvas em FortalezaÁgua teria entrado na unidade após o rompimento de um cano. Atendimentos seguiram ocorrendo normalmente
O Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), localizado no bairro Vila União, registrou alagamento por volta das 8 horas desta terça-feira, 27. A água invadiu a área da emergência do Hospital, após as fortes chuvas que atingiram Fortaleza.
LEIA TAMBÉM | Ceará registra chuva em mais de 130 municípios; confira previsão
Vídeos feitos por responsáveis de pacientes mostram acúmulo de água e resíduos no chão da emergência do hospital. Confira vídeo feito por testemunhas:
Conforme informações repassadas ao O POVO, a água teria entrado na unidade após o rompimento de um cano. A água também teria invadido os banheiros da unidade.
Conforme relatos, o mau cheiro causado pela água suja chegou a incomodar pessoas que estavam no local.
Em nota, o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) informou que o incidente foi causado por um retorno pontual de água em alguns setores da unidade. A situação está em processo de normalização.
Apesar disso, o atendimento aos pacientes ocorre normalmente nesta terça-feira, 27. Equipes de manutenção e limpeza foram acionadas e adotaram medidas para conter o ocorrido.
O hospital esclareceu ainda que os remanejamentos de pacientes realizados seguem os fluxos assistenciais já estabelecidos e fazem parte da rotina da unidade, não estando relacionados a intercorrências graves.
Órgãos competentes foram acionados para a desobstrução das galerias localizadas nas vias do entorno do hospital.