Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hospital Infantil Albert Sabin alaga após chuvas em Fortaleza

Água suja e mau cheiro: Hospital Infantil Albert Sabin alaga após chuvas em Fortaleza

Água teria entrado na unidade após o rompimento de um cano. Atendimentos seguiram ocorrendo normalmente
Atualizado às Autor Lara Vieira
Autor
Lara Vieira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), localizado no bairro Vila União, registrou alagamento por volta das 8 horas desta terça-feira, 27. A água invadiu a área da emergência do Hospital, após as fortes chuvas que atingiram Fortaleza.

LEIA TAMBÉM | Ceará registra chuva em mais de 130 municípios; confira previsão

Vídeos feitos por responsáveis de pacientes mostram acúmulo de água e resíduos no chão da emergência do hospital. Confira vídeo feito por testemunhas:

Conforme informações repassadas ao O POVO, a água teria entrado na unidade após o rompimento de um cano. A água também teria invadido os banheiros da unidade.

Conforme relatos, o mau cheiro causado pela água suja chegou a incomodar pessoas que estavam no local.

Leia mais

Em nota, o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) informou que o incidente foi causado por um retorno pontual de água em alguns setores da unidade. A situação está em processo de normalização.

Apesar disso, o atendimento aos pacientes ocorre normalmente nesta terça-feira, 27. Equipes de manutenção e limpeza foram acionadas e adotaram medidas para conter o ocorrido.

O hospital esclareceu ainda que os remanejamentos de pacientes realizados seguem os fluxos assistenciais já estabelecidos e fazem parte da rotina da unidade, não estando relacionados a intercorrências graves.

Órgãos competentes foram acionados para a desobstrução das galerias localizadas nas vias do entorno do hospital.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar