Hospital Infantil Albert Sabin alaga após chuvas em Fortaleza

Ocorrência teria sido registrada por volta das 8h desta terça-feira, 27 / Crédito: sentinelacriminalce/Reprodução

O Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), localizado no bairro Vila União, registrou alagamento por volta das 8 horas desta terça-feira, 27. A água invadiu a área da emergência do Hospital, após as fortes chuvas que atingiram Fortaleza. LEIA TAMBÉM | Ceará registra chuva em mais de 130 municípios; confira previsão



Vídeos feitos por responsáveis de pacientes mostram acúmulo de água e resíduos no chão da emergência do hospital. Confira vídeo feito por testemunhas:

Em nota, o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) informou que o incidente foi causado por um retorno pontual de água em alguns setores da unidade. A situação está em processo de normalização. Apesar disso, o atendimento aos pacientes ocorre normalmente nesta terça-feira, 27. Equipes de manutenção e limpeza foram acionadas e adotaram medidas para conter o ocorrido. O hospital esclareceu ainda que os remanejamentos de pacientes realizados seguem os fluxos assistenciais já estabelecidos e fazem parte da rotina da unidade, não estando relacionados a intercorrências graves.